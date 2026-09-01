کاروان نمادین ورود بانوی کرامت همزمان با سالروز ورود حضرت معصومه (س) به قم با مشارکت مردم برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان -عباس ذاکری در گفت‌و‌گو خبرنگاران با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه (س) به قم اظهار کرد: کاروان نمادین ورود بانوی کرامت با محوریت مشارکت مردم و اجرای برنامه‌های فرهنگی در مسیر ورود حضرت برگزار می‌شود.

وی افزود: برای این مراسم پرچم‌های دستی با محتوای مرتبط با سالروز ورود حضرت معصومه (س) و پرچم ایران آماده و در اختیار مساجد و حرم مطهر قرار می‌گیرد تا در میان مردم توزیع شود و فضای مراسم جلوه‌ای مردمی و باشکوه داشته باشد.

مدیرعامل سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری قم ادامه داد: تلاش می‌شود فضاسازی و برنامه‌های فرهنگی از محدوده حرم مطهر تا مسیر حرکت کاروان به شکل مناسب انجام شود و مساجد و نقاط مختلف مسیر نیز در اجرای این برنامه‌ها مشارکت داشته باشند.

ذاکری با تأکید بر ضرورت توجه به حضور خانواده‌ها و کودکان در این مراسم گفت: برنامه‌های فرهنگی ویژه کودکان و نوجوانان در مسیر پیش‌بینی شده و اقلام فرهنگی متناسب با این گروه سنی در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

وی یادآور شد: توزیع پرچم جمهوری اسلامی ایران میان مردم، بسته‌های فرهنگی ویژه کودکان و نوجوانان و استفاده از ظرفیت برنامه‌های فرهنگی و هنری، از جمله اقداماتی است که برای ایجاد فضای شاد و معنوی در مراسم دنبال می‌شود.

مدیرعامل سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری قم همچنین از پیش‌بینی برنامه شب شعر "بیت‌النور" خبر داد و گفت: برگزاری برنامه‌های ادبی و فرهنگی در کنار کاروان نمادین می‌تواند به معرفی بیشتر ابعاد فرهنگی و تاریخی ورود حضرت معصومه (س) به قم کمک کند.

ذاکری با اشاره به هماهنگی میان مجموعه‌های مختلف شهرداری برای آماده‌سازی مسیر مراسم بیان کرد: فضاسازی و تزئین مسیر با همکاری سازمان‌های مرتبط انجام می‌شود و تلاش داریم بنر‌های مرتبط با این مناسبت نیز چند روز زودتر در سطح شهر نصب شود تا شهروندان از زمان و جزئیات برنامه‌ها مطلع باشند.

وی خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی برای اجرای نورافشانی و سایر برنامه‌های جانبی نیز در حال انجام است و در کنار آن، استفاده از ظرفیت‌هایی مانند ریسه‌های نوری، بادکنک و اقلام فرهنگی می‌تواند فضای مسیر را برای حضور خانواده‌ها و کودکان جذاب‌تر کند.

مدیرعامل سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری قم در پایان تأکید کرد: هدف اصلی این برنامه، ایجاد یک رویداد مردمی و فرهنگی در شأن سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه (س) و فراهم کردن زمینه مشارکت خانواده‌ها و شهروندان در این مناسبت مهم است.

برچسب ها: سالروز ورود حضرت معصومه ، بیت النور
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