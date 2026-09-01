سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از تصویب برخی از مواد طرح اقدام راهبردی برای امنیت و پیشرفت پایدار در تنگه هرمز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسن قشقاوی درباره نشست امروز سه‌شنبه(۱۰ شهریورماه) کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت: در جلسه امروز ادامه بررسی طرح «اقدام راهبردی برای امنیت و پیشرفت پایدار در تنگه هرمز» در دستور کار کمیسیون قرار گرفت و تبصره (۲) از ماده (۵) این طرح به تصویب رسید.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: تبصره (۲) از ماده (۵) این طرح به موضوع الزام اخذ ضمانت‌نامه بانکی و بیمه در برابر مخاطرات احتمالی برای تردد در تنگه هرمز اختصاص دارد که پس از بحث و بررسی و شنیدن نظرات اعضای کمیسیون، به تصویب رسید.

وی افزود: همچنین ماده (۶) این طرح که بر تعیین سازوکار و آیین‌نامه اجرایی برای تعیین تعرفه‌های خدماتی و تعرفه‌های بیمه‌ای در تنگه هرکز تمرکز دارد، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با نظر موافق نمایندگان تصویب شد.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در ادامه ماده (۷) طرح نیز تصویب شد که بر اساس آن تمامی کشورها، سازمان‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی که در دوران جنگ خساراتی به جمهوری اسلامی ایران وارد کرده‌اند، ملزم هستند تا با دولت جمهوری اسلامی ایران بر سر نحوه پرداخت غرامت به توافق برسند.

قشقاوی خاطرنشان کرد: بر اساس این مصوبه، در صورتی که این کشورها یا شرکت‌ها نسبت به پرداخت غرامت اقدام نکرده و یا در این زمینه با جمهوری اسلامی ایران به توافق نرسند، مجوز عبور آن‌ها از تنگه هرمز صادر نخواهد شد.

منبع: ایرنا