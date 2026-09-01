رئیس‌جمهور پزشکیان در این سفر علاوه بر سخنرانی در اجلاس، دیدارهای دوجانبه‌ای نیز با سران و مقامات ارشد کشورهای عضو و شریک این سازمان داشت.

پزشکیان شب گذشته در مراسم رسمی افتتاحیه ششمین دوره بازی‌های جهانی عشایر حضور یافت و امروز در نشست سران کشورهای عضو، ناظر و شرکای سازمان همکاری ‌شانگهای (شانگهای پلاس) سخنرانی کرد.