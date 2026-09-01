باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران و آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای با یکدیگر دیدار و گفتوگو کردند.
رئیسجمهور روز گذشته (دوشنبه نهم شهریور) به منظور شرکت و سخنرانی در بیست و ششمین اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و شانگهای پلاس به قرقیزستان سفر کرد.
رئیسجمهور پزشکیان در این سفر علاوه بر سخنرانی در اجلاس، دیدارهای دوجانبهای نیز با سران و مقامات ارشد کشورهای عضو و شریک این سازمان داشت.
پزشکیان شب گذشته در مراسم رسمی افتتاحیه ششمین دوره بازیهای جهانی عشایر حضور یافت و امروز در نشست سران کشورهای عضو، ناظر و شرکای سازمان همکاری شانگهای (شانگهای پلاس) سخنرانی کرد.