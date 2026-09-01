باشگاه خبرنگاران جوان - انجمن المپیک ویژه ایران در مسیر توسعه ورزش و ایجاد فرصت‌های ورزشی برای افراد با ناتوانی ذهنی، عصر امروز (سه‌شنبه) تفاهمنامه‌ای را با فدراسیون اسکیت به امضأ رساند.

برهمین اساس در نشستی مشترک که با حضور حسین خیری‌نیا (رییس فدراسیون اسکیت)، حمیدرضا بخارایی (سرپرست دبیرکلی این فدراسیون)، علی کاشی (سرپرست انجمن المپیک ویژه)، محمد شریعت‌زاده (دبیر انجمن) و علی دولو (مدیر فنی انجمن) برگزار شد، طرفین بر عزم خود برای گسترش همکاری‌ها تأکید کردند.

در همین راستا تفاهمنامه همکاری فدراسیون اسکیت با المپیک ویژه برای توسعه ورزش کم‌توانان ذهنی منعقد شد.

حسین خیری‌نیا در ابتدای این جلسه اظهار داشت: همه توان خود را برای حمایت از ورزشکاران انجمن المپیک ویژه به کار می‌گیریم و معتقدیم هر اقدامی در قبال این عزیزان، اندک است؛ چرا که حضورشان برای فدراسیون سراسر برکت و نعمت خواهد بود.

وی افزود: با برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند، مسیر پیشرفت را برای این ورزشکاران هموار می‌کنیم. به تازگی نیز کمیته انجمن المپیک ویژه را در ساختار فدراسیون رسمیت بخشیده‌ایم تا هرچه سریعتر شاهد راه‌اندازی رسمی این رشته باشیم.» امیدوارم این باب همکاری منشأ خیر و برکت برای طرفین باشد.

همچنین علی کاشی سرپرست انجمن المپیک ویژه نیز با اشاره به استقبال چشمگیر خانواده‌های ورزشکاران از رشته اسکیت، گفت:خوشبختانه اسکیت از محبوبیت بالایی در میان اعضای انجمن برخوردار است و این موضوع، انگیزه ما را برای همکاری با فدراسیون دوچندان کرده است.

وی با بیان اینکه وزارت ورزش نیز قول حمایت همه جانبه داده، افزود: تاکنون با فدراسیون‌های متعددی مکاتبه داشته‌ایم، اما امضای این تفاهمنامه با فدراسیون اسکیت، نقطه عطفی در مسیر پیشرفت ما محسوب می‌شود. امیدواریم با هم‌افزایی موجود، شاهد اجرایی شدن برنامه‌های مشترک مؤثری باشیم.

گفتنی است در پایان این نشست مشترک نیز، سید فرهاد نکته‌دان به عنوان مسئول کمیته اسکیت انجمن المپیک ویژه منصوب شد.