باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف در گفت و گویی ویدئویی با مردم که امروز سه‌شنبه (۱۰ شهریورماه) منتشر شد در ارائه گزارشی از آخرین وضعیت کشور و نکات مهمی در چهار میدان نظامی، دیپلماسی، خدمت و خیابان به مردم ایران گفت: در میدان نظامی نیرو‌های ما برخلاف ادعا‌های دشمن، فرآیند‌های بازسازی و تقویت توان نظامی خود را به خوبی انجام می‌دهند و در حوزه بازسازی ادوات نظامی و عرصه آفندی و پدافندی به بهترین شکل کار را پیش می‌برند.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: دلیل روشنش هم این است که فناوری ما بومی است و جوانان کشور این کار را انجام می‌دهند و دست نیاز به سمت دشمن ندارند.

وی تاکید کرد: همه شما شاهد بودید و دیدید که در هر دوره از جنگ از جنگ‌های اخیر، ما در هر بخشی بهتر، دقیق‌تر و موثرتر از دوره قبل اقدامات لازم را انجام می‌دادیم و جنگیدیم و این به وضوح روشن بود و این را هم ملت ایران و هم دنیا دیدند و بر آن صحه گذاشتند.

رئیس قوه مقننه تاکید کرد: نیرو‌های نظامی ما با تجارب دوره‌های جنگی یک جهش قابل توجهی را در کیفیت عمل خود داشتند. اگر بگویم در این ۱۵ ماه گذشته که ما درگیر دو جنگ بودیم، به اندازه یک دهه پیشرفت و جهش در کار داشتیم، حرف گزافی نیست و این به غیرت و برکت خون شهدا به ویژه امام شهید ما انجام شد.

دشمن به این نتیجه رسید که دیگر نمی‌تواند جلوی موشک‌های ما را بگیرد

رئیس قوه مقننه تاکید کرد: ضرباتی که بعد از آتش‌بس و اجرای تفاهم‌نامه به پایگاه‌های آمریکایی در بخش‌ها و کشور‌های مختلف زده شد، در واقع معانی راهبردی داشت و دشمن را به این نتیجه رساند که دیگر نمی‌تواند جلوی موشک‌ها و قدرت آتش موشکی ما را بگیرد.

وی با بیان اینکه آنها ده‌ها بار اعلام کردند ۹۰ درصد، ۸۰ درصد یا ۷۰ درصد موشک‌ها را منهدم کرده‌اند، یادآور شد: ولی باز در مقابل هر عمل، عکس‌العمل شدیدتری را شاهد بودند. این حاکی از آن است که آنها بر ما مسلط نیستند و ما میدان را در دست داریم. به همین علت در عملیات‌هایی که انجام می‌دهیم و در بعضی موارد در عکس‌العمل‌هایی که نسبت به عملیات آنها انجام می‌دهیم، توانسته‌ایم بسیار مؤثر عمل کنیم.

در هر دوره جنگ در دقت، ضربات و طرح‌ریزی مسلط‌تر شدیم

رئیس مجلس شورای اسلامی با هشدار به دشمنان تاکید کرد: در هر دوره جنگ ما هم در بُعد کیفی و هم در بُعد کمی، در دقت، ضربات و طرح‌ریزی مسلط‌تر هستیم. کما اینکه قدرت پدافندی آنها، چه در بخش راداری و چه در بخش موشکی، در جنگ رمضان به مراتب آسیب‌پذیرتر شد.

قالیباف در ادامه گفت: هر فرصتی که به نیرو‌های مسلحمان بدهید، آنها از این فرصت با سرعت بالاتر برای تقویت قدرت نظامی خودشان استفاده می‌کنند و لحظات و ساعت‌ها را هم از دست نمی‌دهند، چه برسد به هفته‌ها و ماه‌ها.

رئیس قوه مقننه اضافه کرد: حتی اگر بخواهم منصفانه بگویم، نیرو‌های مسلح ما یک لحظه را هم از دست نداده‌اند و ان‌شاءالله نخواهند داد.

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه نیرو‌های مسلح تقویت و آهنگ و روند بازسازی توان نظامی خود را به‌گونه‌ای پیش برده‌اند که امروز ما بیش از دشمن توانسته‌ایم خودمان را بازسازی کنیم، تصریح کرد: دشمن برای جبران موشک‌های خود در حوزه پدافندی و بحث‌های تولیدی تلاش می‌کند آن هم در شرایطی که صنعت، قدرت و بودجه آنها از بُعد مادی قابل قیاس با ما نیست و توان مادی بسیار بیشتری دارند. ولی با این وجود امروز چالش‌های آنها را در رسانه‌های خودشان و در اظهاراتشان می‌بینید.

همه در آمادگی، تلاش و مجاهدت برای هر اتفاقی هستند

وی با بیان اینکه در این برهه که در میدان سکوت است، کارخانه‌ها و بخش‌های مختلف، هرگز در استراحت نیستند، یادآور شد: همه در تلاش و مجاهدت هستند و خودشان را آماده می‌کنند تا اگر اتفاقی افتاد، حتما با قدرت بیشتری کار را انجام دهند.

رئیس هیات مذاکره کننده کشورمان یادآور شد: وظیفه خودم می‌دانم که از همه نیرو‌های مسلح، از فرماندهان شجاع، چه آنهایی که در سطح فرماندهی کل در سپاه و ارتش، نیروی دریایی، هوافضا و همه نیرو‌های مسلح فعالیت می‌کنند و چه سربازان و نیرو‌های عزیزی که در این هوای گرم و رطوبت بسیار بالا در نقاط مختلف ایستاده‌اند و تلاش می‌کنند، قدردانی کنم. واقعاً در برابر این تلاش مخلصانه سر تعظیم فرود می‌آورم.

نیرو‌های مسلح با تلاش‌شان، این آرامش، عزت و افتخار را آفریده‌اند

قالیباف اضافه کرد: نیرو‌های مسلح در این شرایط سخت، پای لانچر‌ها و شهرک‌های موشکی، روی موج‌ها و در هوای گرم جنوب، در دریای نیلگون خلیج فارس و در دوری از خانواده‌های خود و در حقیقت با تلاش‌شان، این آرامش، عزت و افتخار را آفریده‌اند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ایران درباره تحلیل برخی فعالان رسانه‌ای درباره فرماندهان نظامی عنوان کرد: با اطلاعاتی که از زحمات فرماندهان و نیرو‌های نظامی به‌خصوص فرماندهان عالی دارم که به‌طور مرتب با هم مشورت و گفت‌و‌گو می‌کنیم، فقط برای مظلومیت آنها افسوس می‌خورم.

وی اضافه کرد: البته این عزیزان و همه رزمندگان، این جمله و تعبیر بسیار زیبای امام کبیرمان را که می‌فرمایند «کار برای خدا نه خستگی دارد و نه دلسردی»، سرلوحه کار خود قرار داده‌اند و حتما این موضوعات تاثیری بر روحیه دوستان ندارد.

نیرو‌های مسلح ایران کنترل تنگه را به‌طور کامل در دست دارند

رئیس مجلس شورای اسلامی درباره آخرین تحولات تنگه هرمز گفت: ما در یک جنگ تمام عیار نظامی و پیچیده با دشمن قدرتمند هستیم. در برخی مقاطع، دشمن توفیق اندکی پیدا کرده و توانسته به فرض چند کشتی را عبور دهد، اما نکته اصلی این است که نیرو‌های نظامی ما کنترل تنگه را به‌طور کامل در دست دارند و اجازه باز شدن آن را نمی‌دهند.

قالیباف تاکید کرد: در هر کجا حرکتی از دشمن ببینند، با اقتدار و دقت عکس‌العمل نشان می‌دهند و اجازه نمی‌دهند آنها از تنگه عبور کنند. همه دیدند که در زد و خورد‌های اخیر، دشمن به علت اینکه ما بر تنگه اعمال قدرت می‌کردیم، تلاش کرد ضرباتی بزند و متأسفانه دو نفر از عزیزان رزمنده ما به شهادت رسیدند و دو نفر هم به سختی مجروح شدند، ولی ما در تنها چند ساعت پاسخ سهمگینی به آنها دادیم و موشک‌های ما بر سر آنها فرود آمد.

دشمن می‌داند که تنگه را در دست ندارد ولی در رسانه‌های خودش دروغ می‌گوید

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دشمن در رسانه‌های خودش کاری جز دروغ گفتن ندارد، گفت: به قول برخی از تحلیلگران غربی، اگر کنترل تنگه در دست شماست چرا باید هر روز آن را بگویید و مرتب تکرار کنید که کنترل تنگه در دست ماست؟ اگر این‌گونه است، خب خیال‌تان راحت باشد، پس چرا نگرانید؟ چون خودتان می‌دانید که تنگه در اختیار شما نیست. هم سیستم‌های بین‌المللی گزارش می‌دهند، هم ماهواره‌های شما نشان می‌دهند و تردد‌ها گواه بر این است.

وی افزود: اگر آنها تنگه را کنترل می‌کردند، چرا باید به جزایر ما حمله کنند؟ واقعیت این است که ما کنترل‌کننده بر تنگه هرمز هستیم و بر آنجا تسلط قطعی داریم و آنها در یک وضعیت دفاعی و با همه تلاش می‌خواهند شبانه مثل دزد‌ها و قاچاقچی‌ها چند کشتی را عبور دهند که هر شب هم با مقابله ما روبه‌رو می‌شوند.

قالیباف با بیان اینکه این ما هستیم که ضربه‌زننده نهایی هستیم و اقتدار خودمان را بر تنگه هرمز حاکم کرده‌ایم، یادآور شد: آنها به دروغ به کشتی اطمینان می‌دهند که می‌توانند از مسیر جنوب به‌صورت امن عبور کنند، اما می‌بینید که چنین امنیتی برای عبور وجود ندارد و کشتی‌ها مورد اصابت قرار می‌گیرند.

عبور دو یا سه کشتی از تنگه هرکز یعنی ما بر تنگه هرمز مسلط هستیم

وی با بیان اینکه ممکن است در برخی موارد معدود، در حد یک دو یا سه کشتی از تنگه هرمز عبور کنند، یادآور شد: ولی تنگه هرمز جایی بوده که حداقل در شبانه‌روز ۱۲۰ کشتی در آن رفت‌وآمد می‌کردند. حالا در بعضی شب‌ها دو یا سه کشتی هم از آنجا عبور کنند؛ این وضعیت حاکی از این است که ما بر تنگه هرمز مسلط هستیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در نهایت، این ما هستیم که به پایگاه‌های آنها حمله می‌کنیم و این ما هستیم که تنگه را کنترل می‌کنیم. آنها برخلاف توافق و تفاهم‌نامه می‌خواهند از تنگه و از مسیر جنوب عبور کنند و طبیعتا ما هرگز این اجازه را نداده‌ایم و نخواهیم داد.

اهرم پرقدرت تنگه هرمز رها نشده و نخواهد شد

قالییاف با تاکید بر اینکه ابرقدرت‌های مادی جهان در مقابل فرزندان ایران، امکان پاسخ‌دهی متقابل یعنی عبور از تنگه را از دست داده‌اند، گفت: پس اهرم بسیار پرقدرت تنگه هرمز رها نشده و رها نخواهد شد و هدف‌گذاری جمهوری اسلامی در اعمال کنترل بر تنگه هرمز در حال اجراست و ان‌شاءالله به فضل الهی تداوم خواهد داشت.

تنگه هرمز باید توسط کشور‌های ساحلی عمان و ایران مدیریت شود

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: علاوه بر اعمال قدرت نظامی، در عرصه دیپلماسی هم پیشرفت‌های خوبی صورت گرفته است، مخصوصا همین چند روز قبل در توافق با عمان، که بخش مهمی از تنگه است. براساس همه قوانین بین‌المللی و همچنین تفاهم‌نامه، تنگه هرمز باید بین کشور‌های ساحلی که در اینجا دو کشور یعنی عمان و ایران هستند، مدیریت شود و این توافق نیز انجام شده است. البته این موضوع با مدیریت و کنترل ایران صورت می‌گیرد و تضمین‌کننده آن نیز ما هستیم.

قالیباف اضافه کرد: پس ما هم قدرت نظامی را در تنگه حفظ کرده و ارتقا داده و هم قواعد جدیدی را با مدیریتی که در آنجا اعمال کرده‌ایم، شکل داده‌ایم. البته اینجا روشن بگویم که اعمال مدیریت ما بر تنگه هرمز هیچ مغایرتی با قوانین بین‌المللی ندارد؛ این حق ماست که حق دخالت به آمریکایی‌ها در اینجا ندهیم و به هر کشور دیگری غیر از دو کشوری که در تنگه حضور دارند، اجازه دخالت ندهیم. این موارد بر اساس بند ۵ تفاهم‌نامه، اعمال می‌شود و این توافقی است که میان ایران و عمان صورت گرفته است.

جنگ اقتصادی چیز تازه‌ای است سال‌ها در این باره مورد ظلم واقع شده‌ایم

رئیس مجلس در ادامه این گفت‌و‌گو درباره میدان خدمت، تصریح کرد: در میدان خدمت در مقابل جنگ اقتصادی که روبه‌روی ماست، باید اقدام کنیم. البته جنگ اقتصادی چیز تازه‌ای برای ما نیست و سالیانی است که مورد این ظلم واقع شده‌ایم.

وی توضیح داد: اطلاعات آشکار، پنهان و عیان دشمن به ما نشان می‌دهد که پس از شکست در عرصه نظامی و دیپلماسی، دشمن جنگ اقتصادی و شناختی را به جنگ نظامی اضافه کرده است یعنی ما الان با یک جنگ ترکیبی روبه‌رو هستیم؛ محاصره دریایی به معنای یک جنگ نظامی است لذا جنگ اقتصادی محور اصلی آنها است و عملیات روانی پیچیده‌ای را هم به آن ضمیمه کرده‌اند.

هدف دشمن از جنگ ترکیبی ایجاد اغتشاش، ترور و آشوب در داخل کشور است

قالیباف گفت: هدف دشمن از جنگ ترکیبی این است که در داخل کشور اغتشاش و آشوب ایجاد کند. البته این نیت پلید آنهاست و بعضا در کنار آن، می‌خواد ترور را چاشنی کند و حتی ممکن است حملات مجدد نظامی کوتاه و ضربات محدود هم انجام دهد تا بتواند ما را ضعیف کرده یا تلاش کند ما را در جنگ دیپلماسی تسلیم کنند، اما هرگز این اتفاق نمی‌افتد، چون این نقشه برای همه مسئولان روشن است و می‌دانند.

تحت هیچ شرایطی در زمین دشمن بازی نکنیم

رئیس هیات مذاکره‌کننده ایران تاکید کرد: امروز همه ما یعنی مردم، مسئولان و مدیران در هر سطحی که هستند، دقت کنیم و آگاه باشیم و تحت هیچ شرایطی در زمین دشمن بازی نکنیم و در زمین دشمن قرار نگیریم. این بسیار مهم است. بعضی اوقات ممکن است یک اشتباه ساده ما یا یک اتفاق کوچک، تبدیل به یک حادثه بزرگ شود. البته مردم ما در همه این صحنه‌ها نشان داده‌اند که همیشه پیشتاز، پیش‌آهنگ و پیش‌قراول بوده‌اند و هیچ‌وقت اجازه نداده‌اند که دشمن بیاید و خدای ناکرده از مردم ما سوءاستفاده کند. این را باید بدانیم که ما این فرصت را از دشمن گرفته‌ایم و این بسیار مهم است، چون جز گام‌های آخری است که دشمن می‌خواهد بردارد.

قالیباف با بیان اینکه وقتی دشمن در عرصه نظامی و دیپلماسی موفقیت پیدا نکرد، انشاالله در جنگ اقتصادی و ترکیبی توفیق پیدا نخواهد کرد، گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و با همراهی مردم و عنایت الهی، انشاالله از این جنگ سخت عبور خواهیم کرد.

دشمن در جنگ اقتصادی، بر جنبه روانی آن متمرکز شده است

رئیس هیات مذاکره کننده کشورمان با بیان اینکه در حال حاضر دشمن در جنگ اقتصادی، بیشتر روی جنبه روانی آن متمرکز شده است، یادآور شد: چراکه ممکن است قبلا تمام این تحریم‌ها را اعمال کرده و این‌گونه بوده است به طوری که اخیرا وزیر خزانه‌داری آمریکا بعد از خبرسازی گسترده، یک نشست خبری گذاشت و به قول معروف، «کوه موش زایید» و باز هم همان حرف‌های گذشته خودش را تکرار کرد.

وی اضافه کرد: البته محاصره دریایی حتما یک اقدام نظامی در قوانین بین‌المللی شناخته می‌شود و ما حتما در مقابل آن عکس‌العمل مناسب خودش را انجام می‌دهیم که من در فرصت‌های بعد خواهم گفت.

به محاصره دریایی به‌صورت نظامی پاسخ خواهیم داد

قالیباف با تاکید بر اینکه اگر آنها بخواهند محاصره را تشدید کنند، ما دیگر منتظر نمی‌مانیم و حتما اقدامی را که باید انجام خواهیم داد، یادآور شد: محاصره دریایی را که از بدترین انواع جنگ نظامی است، به صورت نظامی پاسخ خواهیم داد، چون محاصره یک حرکت نظامی است.

وی افزود: در جنگ ۴۰ روزه هم گفتم که اگر اراده دشمن بر این باشد که ما از خلیج فارس نفتی صادر نکنیم، بدانید که هیچ‌کس از خلیج فارس نفت صادر نخواهد کرد. این تصمیم ما بوده، هست و خواهد بود و حتما آنها هزینه این محاصره نظامی را پرداخت خواهند کرد و آمریکایی‌ها با همه وجود این موضوع را لمس خواهند کرد.

دولت و مجلس مصمم به افزایش اعتبارکالابرگ هستند

رئیس مجلس درباره موضوع افزایش کالابرگ الکترونیک تصریح کرد: دولت و مجلس مصمم هستند که افزایش اعتبار کالابرگ را داشته باشند به‌ویژه برای دهک‌هایی که فشار اقتصادی بیشتری بر دوش آنهاست. ان‌شاءالله این موضوع را در نخستین فرصت اجرایی خواهیم کرد.

وی ادامه داد: توصیه ما به دولت این است که افزایش اعتبار کالابرگ برای این بخش از جامعه را با کمک یکدیگر هرچه سریع‌تر انجام دهیم تا بتوانیم در این شرایط، کمکی به قدرت خرید مردم داشته باشیم.

اگر بنزین را درست مصرف کنیم، با همین میزان تولید، نیاز کشور رفع می‌شود

رئیس مجلس به موضوع بنزین اشاره کرد و عنوان کرد: ما واقعا مصرف بالایی در بنزین داریم. البته بخشی از این مصرف بالا تقصیر مردم ما نیست و مقصر صنعت است. ولی روشن است که ما باید در مصرف بنزین صرفه‌جویی کنیم. اگر بنزین درست مصرف کنیم، با همین میزان تولید بنزین می‌توانیم نیاز کشور را تأمین کنیم.

قالیباف با اشاره به ناترازی در حوزه انرژی عنوان کرد: با مصرف درست می‌توان ناترازی انرژی، چه در بخش آب، چه بنزین و چه برق، از این مرحله هم عبور کنیم.

قناعتی که در جامعه اتفاق افتاد، موجب کاهش مصرف شد

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با تاکید بر اینکه باید همه تلاش ما مسئولان این باشد که فشار را بر مردم کمتر کنیم تا نارضایتی کمتری ایجاد شود، افزود: رضایت مردم برای ما یک اصل است. ما باید با مردم گفت‌و‌گو کنیم و این مسائل را برای آنها توضیح دهیم. هر کجا برای مردم توضیح داده‌ایم، مردم تمام و کمال همراهی کرده‌اند. مخصوصا در این شرایط، طبیعتا بهتر از گذشته این همراهی را خواهند داشت.

قالیباف یا قدردانی از مردم برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی، گفت: ما در موضوع برق مشکلاتی داشتیم که با کمک مردم حل شد. قناعتی که در جامعه اتفاق افتاد، موجب شد مصرف تا حد قابل توجهی کاهش پیدا کند.

وی یادآور شد: از زمانی که گفت‌و‌گو‌ها شروع شد، آنها یک متن ۱۵ ماده‌ای را فرستادند؛ در آن متن در خصوص برنامه هسته‌ای، موشکی و منطقه‌ای مواردی بود که در تفاهم‌نامه ۱۴ بندی از همه آنها عقب‌نشینی کردند.

قالیباف افزود: این نشان می‌دهد که مقاومت و میدان نظامی چگونه دشمن را مجبور به عقب‌نشینی کرد تا رئیس‌جمهور آمریکا پای این سند را امضا کند. بنابراین، چارچوب مذاکراتی دشمن را وادار کرد که در این مسیر، خواسته‌های به‌حق ما را که در میدان نظامی، در انسجام اجتماعی و در خیابان به دست آورده بودیم، به یک سند سیاسی تبدیل کنیم.