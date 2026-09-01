باشگاه خبرنگاران جوان - با تغییر برنامه مسابقات لیگ و لغو هفته هفتم این رقابت‌ها به دلیل برگزاری اردوی تیم امید، حالا یک مشکل جدید پیش روی تیم ملی بزرگسالان و امیر قلعه‌نویی قرار گرفته است. مشکلی که می‌تواند برنامه آماده‌سازی تیم ملی را برای نزدیک به دو هفته تحت تاثیر قرار بدهد.

براساس برنامه جدید، بازی‌های هفته ششم لیگ برتر روز هفدهم شهریورماه به پایان خواهد رسید و هفته هفتم هم به دلیل برگزاری اردوی تیم امید برگزار نمی‌شود. تصمیمی که در شرایط فعلی و با توجه به در اختیار قرار نگرفتن بازیکنان موردنظر تیم امید از سوی باشگاه‌های لیگ برتری گرفته شده و حالا تغییراتی را در برنامه مسابقات داخلی ایجاد کرده است.

با این حال این تغییر برنامه، یک دردسر مهم برای تیم ملی بزرگسالان به وجود آورده است. فیفادی از روز سی‌ام شهریورماه آغاز می‌شود و با پایان هفته ششم لیگ در هفدهم شهریور، تیم ملی عملا با یک فاصله زمانی ۱۳ روزه رو‌به‌رو خواهد بود. فاصله‌ای که وضعیت برگزاری اردوی تیم ملی در آن مشخص نیست.

نکته مهم اینجاست که بخش عمده‌ای از فهرست تیم ملی را لژیونر‌ها تشکیل می‌دهند و آنها تا آغاز رسمی فیفادی، یعنی سی‌ام شهریور امکان حضور در ایران و شرکت در تمرینات تیم ملی را نخواهند داشت. به این ترتیب اگر قلعه‌نویی تصمیم به آغاز زودتر اردوی تیم ملی بگیرد، فقط می‌تواند از بازیکنان داخلی و لیگ برتری مدنظرش استفاده کند و بخش بزرگی از نفرات اصلی خود را در اختیار نخواهد داشت.

این در حالی است که برنامه اولیه شرایط متفاوتی را برای تیم ملی رقم می‌زد. قرار بود مسابقات لیگ برتر تا روز ۲۲ شهریورماه ادامه داشته باشد و پس از آن هم نمایندگان ایران در روز‌های ۲۳ و ۲۴ شهریور دیدار‌های آسیایی خود را برگزار کنند. اتفاقی که باعث می‌شود بازیکنان تراکتور، استقلال و گل‌گهر نیز در دسترس قلعه‌نویی نباشند.

در چنین شرایطی این احتمال وجود داشت که اردوی تیم ملی از روز‌های ۲۷ یا ۲۸ شهریور آغاز شود و لژیونر‌ها هم با شروع فیفادی در سی‌ام شهریور به جمع شاگردان قلعه‌نویی اضافه شوند. برنامه‌ای که می‌توانست فاصله بین پایان مسابقات باشگاهی و آغاز اردوی تیم ملی را به حداقل برساند، اما حالا با تغییر تقویم لیگ و لغو هفته هفتم، شرایط کاملا عوض شده است. به این ترتیب اتفاقی که در ابتدا به موضوع عدم همکاری برخی باشگاه‌های لیگ برتری برای در اختیار گذاشتن بازیکنانشان به تیم امید مربوط می‌شد، حالا تبعاتش به تیم ملی بزرگسالان هم رسیده است.

تغییر برنامه مسابقات باعث شده تیم قلعه‌نویی وارد شرایطی نامشخص شود و سرمربی تیم ملی برای حدود دو هفته با یک ابهام مهم در برنامه‌ریزی مواجه باشد که تبعاتش بیشتر متوجه برنامه‌ریزی عجیب صورت گرفته است. سرمربی تیم ملی حالا باید تصمیم بگیرد که اردوی تیم ملی را زودتر و فقط با حضور بازیکنان داخلی آغاز کند یا اینکه تا نزدیک شدن به فیفادی صبر کند. تصمیمی که در هر صورت باعث می‌شود بخش مهمی از برنامه آماده‌سازی تیم ملی تحت تاثیر تغییرات اجباری اخیر قرار بگیرد.

منبع: ورزش سه