باشگاه خبرنگاران جوان- محمد ربیع یگانه رییس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: روز سه شنبه اظهار کرد: به محض حضور کارشناسان اورژانس در محل فوریت اقدامات درمانی سریعِ انجام‌شده و تمامی مددجویان جهت تکمیل روند درمانی و اطمینان از بهبودی کامل، به بیمارستان منتقل شدند.

وی ادامه داد: طبق گزارش‌های واصله، وضعیت بالینی تمامی مصدومان مساعد گزارش شده و مشکل حاد ندارند ومرخص خواهند شد.

رییس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: تیم‌های درمانی اورژانس ۱۱۵ در تمامی ساعات شبانه‌روز با آمادگی کامل برای ارائه خدمات حیاتی به هم‌وطنان عزیز در صحنه‌های حادثه حضور دارند.