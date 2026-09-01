باشگاه خبرنگاران جوان- محمد ربیع یگانه رییس مرکز اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: روز سه شنبه اظهار کرد: به محض حضور کارشناسان اورژانس در محل فوریت اقدامات درمانی سریعِ انجامشده و تمامی مددجویان جهت تکمیل روند درمانی و اطمینان از بهبودی کامل، به بیمارستان منتقل شدند.
وی ادامه داد: طبق گزارشهای واصله، وضعیت بالینی تمامی مصدومان مساعد گزارش شده و مشکل حاد ندارند ومرخص خواهند شد.
رییس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: تیمهای درمانی اورژانس ۱۱۵ در تمامی ساعات شبانهروز با آمادگی کامل برای ارائه خدمات حیاتی به هموطنان عزیز در صحنههای حادثه حضور دارند.