باشگاه خبرنگاران جوان - مهرداد حمداللهی اظهار داشت: با صدور ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار بارنامه برای سفرهای ناوگان، عملیات انتقال کالا در سطح شبکه جادهای کشور انجام شده است.
وی با اشاره به حمل و جابهجایی ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تُن انواع کالای اساسی از بنادر کشور، خاطرنشانکرد: در این مدت، ۴۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تن کالای کشاورزی، دامی و غذایی در شبکه جادهای کشور جابهجا شده است.
مدیرکل دفتر حملونقل کالا تأکید کرد: عملیات جابهجایی کالا با استفاده از ۴۸۰ هزار و ۵۷۶ دستگاه ناوگان باری با میانگین عمر کاری ۱۹ سال و تلاش حدود ۵۶۷ هزار راننده فعال در بخش حملونقل کالای بینشهری در حال انجام است.
حمداللهی ادامه داد: با فعالیت پنج هزار و ۹۳۰ شرکت و موسسه حملونقل، عملیات عظیم جابهجایی کالا مدیریت و اجرایی میشود.