باشگاه خبرنگاران جوان - احمد میدری در مراسم رونمایی از سامانه صدور آنی کارت‌های اعتباری گردشگری ریالی و ارزی با حضور وزیر میراث فرهنگی افزود: ایران اسلامی دارای قدمت چند هزار ساله و ظرفیت‌های ارزشمند گردشگری است که به دلیل نبود زیرساخت‌های مناسب مالی، تاکنون نتوانسته‌ایم از این ظرفیت‌ها در راستای جذب گردشگر خارجی استفاده کنیم.

وی افزود: سامانه «پی‌ول» که امروز از سوی بانک رفاه رونمایی شد، زیرساخت مذکور را فراهم می‌کند و می‌تواند بستر مناسبی برای توسعه صنعت گردشگری در کشور باشد.

میدری تصریح‌کرد: بر اساس تحقیقات انجام شده، کشورهایی که بعد از جنگ جهانی دوم به سمت توسعه صنعت گردشگری رفتند، موفق شدند از رکود اقتصادی خارج شوند و ساختار مالی خود را اصلاح کنند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نقش صنعت گردشگری در درآمدزایی خانوارها اشاره و تصریح‌کرد: درک ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که گردشگری منجر به فقرزدایی و توسعه اشتغال می‌شود. بر این اساس، لازم است بانک رفاه به‌عنوان یک بانک شناخته‌شده و مورد اعتماد، اقدامات در راستای حمایت از این صنعت را توسعه دهد.

وی افزود: این بانک در این زمینه هر کاری انجام دهد، ادای دین به مردم محسوب می‌شود و باید از همه امکانات خود در این راستا استفاده کند.



حمایت ۶ همتی از توسعه زیرساخت‌های گردشگری

اسماعیل للـه‌گانی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران نیز در این مراسم گفت: در راستای حمایت از زیرساخت‌های گردشگری، ۶ همت اعتبار تخصیص یافته است. همچنین یک همت از منابع صندوق توسعه ملی و ۲ همت از منابع بانک برای این منظور پیش‌بینی شده است تا بتوانیم با ارائه نرخ‌های یارانه‌ای و مناسب، تسهیلات را به هتل‌ها و مراکز گردشگری تزریق کنیم.

وی افزود: هدف از این اقدام، جلوگیری از توقف پروژه‌های اقامتی و حمایت از کسب‌وکارهایی است که در این زنجیره فعالیت می‌کنند.

للـه‌گانی با اشاره به اینکه صنعت گردشگری می‌تواند جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی باشد، بر نقش استراتژیک بانکداری اسلامی در حمایت از این حوزه تأکید کرد و گفت: از جمله ابزارهای اثربخش بانکداری اسلامی می‌توان به انتشار اوراق گواهی سپرده خاص اشاره کرد که در تامین مالی سایر صنایع به ویژه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی اثربخشی بسیار زیادی داشته است.

برپایه این گزارش، سامانه صدور آنی کارت‌های گردشگری ریالی و ارزی بانک رفاه کارگران با عنوان «پی‌ول» (Payval) به دست احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سید رضا صالحی امیری، وزیر گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی و اسماعیل للگانی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران رونمایی شد. این سامانه امکان صدور آنی کارت مجازی گردشگری را به‌صورت کاملاً برخط فراهم می‌کند و کاربران می‌توانند بدون مراجعه حضوری، از آن برای پرداخت‌های اینترنتی ریالی و ارزی، خریدهای آنلاین و استفاده از خدمات و سرویس‌های جهانی بهره‌مند شوند.



فرایند دریافت کارت در این سامانه به‌صورت برخط و در سه مرحله ثبت‌نام با شماره تلفن همراه، شارژ کیف پول از طریق درگاه بانکی و صدور آنی کارت انجام می‌شود و اطلاعات کارت شامل شماره، تاریخ انقضا و کد امنیتی CVV۲ بلافاصله در اختیار کاربر قرار می‌گیرد. این خدمت، نخستین تجربه راه‌اندازی سامانه صدور آنی کارت گردشگری اقساطی ریالی و ارزی در کشور به شمار می‌رود و با هدف ساده‌تر و سریع‌تر کردن دسترسی کاربران به ابزارهای پرداخت بین‌المللی طراحی شده است.



از قابلیت‌های دیگر «پی‌ول»، کیف پول چنددارایی است که به کاربران امکان می‌دهد موجودی خود را به تومان، دلار و طلای دیجیتال نگهداری و در صورت نیاز، دارایی خود را با نرخ لحظه‌ای به ارز موردنظر برای شارژ کارت تبدیل کنند. خرید برخط طلای دیجیتال، مدیریت ثروت، تبدیل ارز از طریق درگاه ریالی و جابه‌جایی آنی میان دارایی‌های مختلف از دیگر امکانات این پلتفرم است و کاربران می‌توانند از طریق دستیار هوشمند داخلی نیز خدمات و امکانات سامانه را مدیریت و درباره نحوه استفاده از آن راهنمایی دریافت کنند.

منبع: وزارت کار