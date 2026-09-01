باشگاه خبرنگاران جوان- ابوذر شیرودی رئیس سازمان هواپیمایی کشوری روز سهشنبه در آیین بهره برداری از ۲ طرح فرودگاهی در کیش اظهار کرد..: محدودیتهای پروازی در فرودگاههای کشور که پس از جنگ اخیر با هدف حفظ ایمنی پروازها آغاز و اعمال شد، بهتدریج در حال کاهش است.
وی با تأکید بر عزم مجموعه صنعت هوانوردی کشور برای بازگرداندن و توسعه خدمات هوایی بیان کرد: اراده سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاههای ایران بر این است که در سریعترین زمان ممکن، خدمات هوایی به شهروندان در تمام نقاط کشور ارائه شود و مردم بتوانند از این ظرفیت بهرهمند شوند.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با بیان این که سازمان هواپیمایی کشوری از توسعه زیرساختهای فرودگاهی و هوایی کیش و همکاری با بخش خصوصی حمایت میکند، اظهار کرد: هدف نهایی ما، افزایش خدمات هوایی به شهروندان و گردشگران و تقویت جایگاه کیش در صنعت هوانوردی کشور است.
وی همچنین اظهار کرد: سازمان هواپیمایی کشوری بر کاهش وابستگی صنعت هوایی کشور به کشورهای خارجی تأکید دارد و بر این اساس، افتتاح شبیهساز پرواز بوئینگ ۷۳۷ در فرودگاه کیش گامی برای تقویت آموزش خلبانان و کاهش وابستگی صنعت هوانوردی به خارج است.
شیرودی، فرودگاه کیش را در زمینه توسعه زیرساختهای فرودگاهی ایران جزو فرودگاههای پیشرو عنوان کرد و ادامه داد این واحد فرودگاهی با تجهیزات، امکانات و سرمایهگذاری مناسب انجام شده، ظرفیت بالایی برای توسعه دارد.
وی توسعه هوانوردی عمومی، پروازهای تفریحی و خدمات پروازی برای هواپیماهای سبک و فوقسبک و نیز بالگردها را از ظرفیتهای مهم کیش عنوان کرد و گفت: هم اینک برخی از این خدمات در فرودگاه کیش دایر بوده و این واحد فرودگاهی به محلی برای اقدامات توسعهای خدمات پروازی تبدیل شده است.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری همچنین از افزایش پروازهای فرودگاه کیش در هفتههای آینده خبر داد و افزود: با توجه به نیاز و تقاضای موجود، در روزهای آینده پروازهای ورودی و خروجی جزیره کیش افزایش خواهد یافت تا تا بخشی از نیازهای حملونقل هوایی این جزیره پاسخ داده شود.
وی با بیان این که بازگشایی فرودگاه و آغاز دوباره عملیات پروازی فرودگاه کیش پس از جنگ با هماهنگی پدافند و نهادهای نظامی انجام شد، اظهار کرد: در حال حاضر ۲۲ پرواز روزانه شامل ۱۱ پرواز ورودی و ۱۱ پرواز خروجی در کیش انجام میشود.
شیرودی انجام این تعداد پرواز در فرودگاه کیش را بالاترین میزان از پایان شروع جنگ تاکنون اعلام کرد و افزود: به تدریج تعداد پروازهای فرودگاه کیش در هفتههای آینده افزایش خواهد یافت چرال که این تعداد ۲۲ پرواز روزانه همچنان پاسخگوی نیاز جزیره نیست.
افتتاح ۲ پروژه فرودگاهی کیش با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی
۲ پروژه عمرانی فرودگاه کیش امروز سهشنبه طی آیینی به مناسبت گرامیداشت هفته دولت، با حضور ابوذر شیرودی معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری افتتاح شد.
نخستین طرح افتتاح شده امروز در کیش، توسعه پارکینگ هواپیما در فرودگاه بین المللی کیش به مساحت ۳۰ هزار متر مربع بود که با صرف ۲ هزار و ۲۳۰ میلیارد ریال احداث شده است.
بنا به اعلام مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای منطقه آزاد کیش، این پروژه با هدف افزایش ظرفیت پارکینگ هواپیما از ۱۹ به ۲۵ موقعیت و ارتقای توان عملیاتی فرودگاه کیش و نیز فراهم شدن بستر توسعه و بهره برداری از اراضی غربی این فرودگاه احداث شده است.
عزت اله محمدی افزود: این پروژه راهبردی که شامل آشیانه تعمیرات و نگهداری هواپیما، کترینگ، سایت سوخت رسانی و سایر زیرساختهای پشتیبان میباشد، با هدف افزایش مستقیم و غیرمستقیم درآمدهای پایدار فرودگاه کیش با بهرهبرداری از ظرفیتها و زیرساختهای موجود احداث شده است.