باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا روز سهشنبه گفت که ایالات متحده احتمالاً این هفته به عنوان بخشی از کمپین اقتصادی خود علیه ایران، تحریمهایی را علیه یک بانک اعلام خواهد کرد.
بسنت گفت: «ما احتمالاً این هفته یک تحریم بانکی اعلام خواهیم کرد و هفته بعد هم یکی دیگر اعلام خواهیم کرد. ما در اینجا با متحدان خود صحبت میکنیم که همگی پیشقدم شدهاند و حمایت زیادی از ما داشتهاند.»
وزیر خزانهداری آمریکا در حاشیه رویدادی در حاشیه اجلاس رهبران مالی گروه ۲۰ به میزبانی ایالات متحده در اشویل، کارولینای شمالی گفت که ایالات متحده همچنین به دنبال هدف قرار دادن شرکتهای لیزینگ هواپیمایی و سایر نهادهایی است که با ایران تجارت میکنند.
بسنت گفت: این میتواند نهادها باشد. میتواند شرکتهای لیزینگ هواپیمایی باشد که ما آنها را بررسی خواهیم کرد. میتواند هر کسی باشد که با ایران تجارت میکند. ما در حال ردیابی داراییهای ایران هستیم.
بسنت روز یکشنبه به رویترز گفت که وزارت خزانهداری ایالات متحده احتمالاً به صورت هفتگی تحریمهای ثانویه جدیدی را با هدف افزایش فشار اقتصادی بر ایران، با تمرکز اولیه بر بانکها، رونمایی خواهد کرد.
وی گفت که گام بعدی ممکن است قطع کامل ارتباط یک موسسه با سیستم مالی مبتنی بر دلار باشد.
بسنت مدعی شد که ایالات متحده به طور خصوصی با چین در مورد چگونگی جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای و تضمین آزادی دریانوردی در تنگه هرمز گفتوگو کرده است.
در ۲۴ آگوست، بسنت اعلام کرد که واشنگتن قصد دارد تحریمهای خود علیه ایران را به طور قابل توجهی تشدید کند و هدف آن مسدود کردن کامل منابع درآمدی تهران است. او گفت که ایالات متحده آماده است تا تحریمهای ثانویه را بر هر کشوری که از رعایت اقدامات محدودکننده جدید ضد ایرانی خودداری کند، اعمال کند. او چنین کشورهایی را به محرومیت از دسترسی به دلار تهدید کرد. با این حال، وقتی از او پرسیده شد که چرا واشنگتن اقدام فوری علیه شرکای تجاری ایران انجام نمیدهد، اذعان کرد که امیدوار است از رویارویی جلوگیری کند زیرا نمیخواهد سیستم مالی جهانی را منفجر کند.
منبع: رویترز