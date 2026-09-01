باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا رشیدیان روز سه‌شنبه ۱۰ شهریور در جلسه شورای برنامه‌ریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت با اشاره به نامه ارسالی برای تامین ارز حج به بانک مرکزی و درخواست اعلام نرخ با توجه به مصوبه شورای عالی حج اظهار کرد: اعزام حدود ۱۶۰ هزار عمره گزار نیز در عملیات امسال در صورت تامین ارز موردنیاز پیش‌بینی شده است.

وی افزود: هزینه حج افزایش خاصی نداشته بلکه به‌دلیل بالارفتن نرخ ارز تخصیصی، قیمت حج هم افزایش می‌یابد.

معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت به پیگیری‌ها در ایران و عربستان از دستگاه‌های ذیربط برای فراهم کردن مقدمات اعزام حجاج ایرانی به سرزمین وحی اشاره کرد و از باز شدن سامانه نُسک برای ثبت فرایندهای حج پیش‌رو خبر داد و گفت: کارگروه‌ها و کمیسیون‌های تخصصی حج ۱۴۰۶ شکل‌گرفته و جلسات آن در حال برگزاری است. همچنین با اعزام مسئول دفتر نمایندگی سازمان حج و زیارت به عربستان کار جابجایی ارز به کیف الکترونیکی و رزرو زمین مورد نیاز عملیات حج ۱۴۰۶ در عرفات و منا انجام خواهد شد.

اکبر رضایی افزود: برای رعایت زمان‌بندی اعلام شده از سوی کشور میزبان، اعلام نرخ ارز، استخراج قیمت تمام شده حج، تامین و انتقال ارز ضروری است.

حجت‌الاسلام سیدعبدالفتاح نواب نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت از رئیس سازمان حج و زیارت خواست در نشست تخصصی که با مسئولان بلندپایه کشور در خصوص موضوع تامین ارز تشکیل خواهد شد، به مطالبات زائران اشاره کرد که نزدیک به ۲۰ سال قبل ثبت نام کرده و درصدی از هزینه حج را درآن زمان پرداخت کرده‌اند و همچنین بر اجرای مصوبه آخرین جلسه شورای عالی حج تاکید کرد.

این جلسه، با گزارش معاون حج و عمره درباره تاثیر عامل های درونی و برون زا بر حوزه حج و چالش های حج ۱۴۰۵ و نقاط قابل بهبود برای حج پیش رو ادامه یافت و سرپرست حجاج ایرانی تاکید کرد که سیاست های کلی در بخش‌های اجرایی و فرهنگی استخراج و با برگزاری جلسات کارشناسی راهکارهای مناسب برای رفع چالش‌ها و ارائه خدمات بهتر به زائران برای تصمیم‌گیری به شورای برنامه‌ریزی ارائه شود.

علی‌اکبر جنگجو معاون مرکز پزشکی حج و زیارت با اشاره به اینکه تاکنون ۶۸ هزار و ۱۴۳ نفر برای انجام معاینات پزشکی معرفی شده‌اند، گفت: از این تعداد بیش از ۵۸ درصد معاینه شدند و حدود ۴۱ درصد هم معاینه نشدند که لازم است هرچه سریعتر به پزشکان معاین مراجعه کنند.

وی اضافه کرد: در استان هرمزگان بیشترین درصد افراد معرفی شده معاینه شده‌اند و در استان‌های لرستان، زنجان و گیلان بیشترین درصد برای معاینه مراجعه نکردند.

سیدهادی جلالی، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد و امور حقوقی سازمان حج و زیارت نیز از قرارداد الکترونیکی این سازمان و زائران حج ۱۴۰۶ گزارش داد و ضمن تبیین دقیق تعهدات زائران، مسئولیت‌ها و تعهدات سازمان حج و زیارت را برشمرد و گفت: در این قرار داد به‌صورت شفاف و مشخص حقوق و تکالیف هر دو طرف درج شده است.

منبع: حج و زیارت