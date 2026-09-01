فرمانده انتظامی گیلان در بازدید از آسایشگاه معلولین و سالمندان رشت گفت: خدمت رسانی در آسایشگاه معلولین و سالمندان بر مدارعشق و ایثار است.

 باشگاه خبرنگاران جوان -سردار "حسین حسن‌پور" در بازدید از آسایشگاه معلولین و سالمندان رشت، با تبریک اعیاد و میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، اظهار داشت: در آسایشگاه معلولین و سالمندان اگر عشق، انگیزه و علاقه درونی نباشد، خدمت‌رسانی ممکن نخواهد بود و تلاش شبانه‌روزی خادمان این مجموعه مصداق بارز ایثار و عبادت است.
وی بر لزوم مسئولیت اجتماعی و حمایت همه‌جانبه تأکید کرد و گفت: سرکشی مستمر به این عزیزان همواره در دستور کار پلیس خواهد بود.
فرمانده انتظامی استان گیلان با اشاره به اینکه اداره چنین مجموعه‌ای تنها با کمک‌های مردمی انجام می‌گیرد، افزود: یقین داریم کمک به این قشر شریف و آسیب‌پذیر، ماندگارترین پس‌انداز برای آخرت است.
"احمد اسماعیلی" مدیرعامل آسایشگاه معلولین و سالمندان رشت در ادامه با قدردانی از حضور فرمانده انتظامی گیلان، اظهار داشت: این مرکز خیریه با قدمتی نزدیک به ۶۰ سال، در حال حاضر میزبان حدود ۵۰۰ مددجو است که نزدیک به ۳۰۰ نفر از آنان فاقد سرپرست بوده و بخش زیادی نیز وابسته به تخت هستند و کلیه هزینه‌های سنگین نگهداری و بهداشت آنان تنها با همراهی و نیت پاک مردم نوع‌دوست و ولایتمدار تأمین می‌شود.
وی در پایان با اشاره به نقش مؤثر پلیس در ساماندهی آسیب‌دیدگان اجتماعی، خاطرنشان کرد: بسیاری از افراد بی‌سرپرست و نیازمند از طریق مراجع انتظامی و کلانتری‌ها به این آسایشگاه معرفی می‌شوند و همراهی، توجه و دغدغه‌مندی فرماندهی انتظامی گیلان سهم به‌سزایی در رفع مشکلات و خدمت‌رسانی شایسته به این قشر مظلوم دارد.

برچسب ها: سالمندان ، گیلان
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