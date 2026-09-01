جمعی از فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی ایران بر سر مزار شهید سپهبد عبدالرحیم موسوی در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) به مقام والای فرمانده دلاور شهید ادای احترام کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی-جمعی از فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی ایران با حضور بر مزار شهید سپهبد سید عبدالرحیم موسوی، رئیس فقید ستاد کل نیروهای مسلح، در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) در قم، به مقام والای این فرمانده شهید ادای احترام و بار دیگر با آرمان‌های شهدا تجدید پیمان کردند.

سپهبد شهید عبدالرحیم موسوی در سال ۱۳۳۹ در شهر قم متولد شد. از نوجوانی در کنار پدر به کار مشغول بود و تجربه مشاغل مختلفی همچون کار در کوره‌های آجرپزی، کارخانه نخ‌تابی، چاپخانه و بلیت‌فروشی را پشت سر گذاشت.

او آموزش‌های نظامی خود را در دانشکده افسری نیروی زمینی ارتش آغاز کرد و با طی دوره‌های عالی فرماندهی و ستاد (دافوس) و دریافت مدرک دکتری مدیریت دفاع ملی، توانست پیوندی مستحکم میان دانش نظری و تجربه عملی در عرصه فرماندهی برقرار کند.

امیر سرلشکر موسوی در طول هشت سال دفاع مقدس، به‌مدت ۹۶ ماه در جبهه‌های غرب و جنوب‌غرب کشور حضور فعال داشت. او در رسته توپخانه ارتش، در عملیات‌های مهمی همچون والفجر ۴، والفجر ۹، بیت‌المقدس ۵، قادر و نصر نقش‌آفرینی کرد و از جمله جانبازان دفاع مقدس به شمار می‌رود.

پس از پایان جنگ، سرلشکر موسوی در حوزه آموزش و فرماندهی نقش‌آفرین شد. فرماندهی تیپ دانشجویان دانشگاه افسری امام علی (ع)، ریاست ستاد مشترک ارتش (۱۳۷۸ تا ۱۳۸۴) و جانشینی فرمانده کل ارتش (۱۳۸۷ تا ۱۳۹۵) از جمله مسئولیت‌های کلیدی او در این دوره بود.

در ۳۰ مردادماه ۱۳۹۶، با حکم رهبری، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی به‌عنوان فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران منصوب شد و از درجه سرتیپی به سرلشکری ارتقا یافت.

در ۷ خردادماه ۱۳۹۸، سرلشکر موسوی با حفظ سمت فرماندهی کل ارتش، مسئولیت فرماندهی قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء (ص) را نیز بر عهده گرفت.

پس از شهادت سردار سرلشکر محمد باقری در خرداد ۱۴۰۴ با حکم فرمانده شهید معظم کل قوا به‌عنوان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران منصوب شده بود.

سپهبد شهید سیدعبدالرحیم موسوی، در نخستین روز جنگ تحمیلی سوم، در پی حمله ناجوانمردانه متجاوزان آمریکایی - صهیونیستی، در کنار قائد امت رهبر شهید امام خامنه‌ای (قدس‌سره) به فیض شهادت نائل آمد و پیکر مطهرش در حرم حضرت معصومه(س)خاکسپاری شد.