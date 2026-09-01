فرمانده انتظامی استان زنجان از شناسایی و کشف ۱۶۰ تن آهن آلات احتکار شده به ارزش بیش از ۸۵۰ میلیارد ریال از یک واحد صنفی در زنجان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- مرتضی عباسی فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: در ادامه اجرای طرح تشدید نظارت بر بازار و مقابله با تخلفات اقتصادی، ماموران با انجام اقدامات نظارتی و بازرسی‌های هدفمند، یک واحد صنفی دارای آهن آلات احتکار شده را شناسایی کردند.

وی اظهار داشت: ماموران پس از هماهنگی قضایی در بازرسی از این واحد صنفی ۱۶۰ تُن آهن آلات احتکار شده به ارزش بیش از ۸۵۰ میلیارد ریال را کشف و ضبط کردند.

عباسی با بیان اینکه طرح تشدید نظارت بر بازار و مقابله با قاچاق و احتکار همواره در دستور کار پلیس است، به شهروندان توصیه کرد: در صورت اطلاع و مشاهده هرگونه فعالیت غیرمجاز از جمله قاچاق و احتکار، گرانفروشی و جرائم اقتصادی موضوع را از طریق شماره ۱۱۰ و یا ستاد خبری ۳۰۱۱۰ به پلیس امنیت اقتصادی گزارش دهند.

کشف بیش از ۲ هزار قطعه مرغ زنده خارج از شبکه توزیع

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان از کشف ۲ هزار و ۲۸۸ قطعه مرغ زنده خارج از شبکه توزیع از یک کامیون به ارزش بیش از ۲۰ میلیارد ریال در زنجان خبر داد.

سرهنگ حسین بدری گفت: مامورین پلیس امنیت اقتصادی به منظور مقابله با قاچاق حین گشت‌زنی به یک دستگاه خودروی کامیون بنز که در حال حمل مرغ زنده بود، مشکوک شده و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

این مقام انتظامی افزود: ماموران با هماهنگی قضایی در بازرسی از این کامیون، ۲ هزار و ۲۸۸ قطعه مرغ زنده تخم گذار و فاقد مجوز را کشف کردند.

وی تصریح کرد: کارشناسان ارزش محموله کشف شده را بیش از ۲۰ میلیارد ریال برآورد کردند که در این راستا متهم برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

توقیف خودروی نیسان حامل نوشابه‌های انرژی زا در زنجان

فرمانده انتظامی شهرستان زنجان گفت: در عملیاتی هدفمند، ماموران انتظامی یک دستگاه نیسان یخچال دار را توقیف و بیش از سه هزار قلم انواع نوشابه‌های انرژی زا و اقلام خوراکی خارج از شبکه توزیع را کشف و ضبط کردند.

سرهنگ ناصر باباخانی اظهار داشت: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و تشدید برخورد با فعالیت‌های غیرقانونی، مأموران انتظامی با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، یک دستگاه نیسان یخچالدار حامل محموله قاچاق را شناسایی و متوقف کردند.

وی افزود: با هماهنگی قضایی و در بازرسی از این خودرو، بیش از سه هزار قلم انواع نوشابه‌های انرژی زا و مواد خوراکی خارج از شبکه توزیع به ارزش ۱۵ میلیارد ریال کشف شد.

باباخانی ادامه داد: در این راستا خودرو توقیف و متهم با تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان زنجان خاطرنشان کرد: مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دستور کار پلیس قرار دارد و مردم در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، حتما با فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تماس حاصل کنند.