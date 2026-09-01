باشگاه خبرنگاران جوان - فدراسیون فوتبال عراق شادی مهینی را بهعنوان سرمربی و مریم آزمون را بهعنوان دستیار او در تیمهای زیر ۱۷ سال و زیر ۱۵ سال فوتبال عراق انتخاب و معرفی کرد.
قرارداد این مربیان ایرانی با فدراسیون فوتبال عراق، یک ساله بوده و برای یک سال دیگر قابل تمدید است.
مأموریت نخست کادر فنی جدید، هدایت تیم ملی دختران زیر ۱۷ سال عراق در مرحله انتخابی جام ملتهای آسیا خواهد بود؛ رقابتهایی که ماه آینده در کوالالامپور، پایتخت مالزی برگزار میشود. عراقیها برای آمادهسازی این مسابقات، از امروز نخستین اردوی تمرینی خود را در بغداد آغاز کردهاند.
این اردو پیش از سفر تیم به بیروت برگزار میشود. تیم زیر ۱۷ سال عراق در جریان این اردو دو دیدار دوستانه مقابل تیم ملی دختران نوجوانان لبنان برگزار خواهد کرد. تیم ملی زیر ۱۷ سال دختران عراق پس از پایان مراحل آمادهسازی، از ۵ تا ۱۱ اکتبر در رقابتهای انتخابی قارهای حضور خواهد داشت و در گروه چهارم با تیمهای ملی هند، مالزی و سوریه همگروه است.