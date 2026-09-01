رئیس جمهور روسیه در دیدار با رجب طیب اردوغان در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای، ترکیه را یکی از شرکای ممتاز مسکو توصیف کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه روز سه‌شنبه ترکیه را یکی از شرکای ممتاز مسکو در امور خارجی و اقتصادی توصیف کرد.

پوتین در دیدار با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای (SCO) در بیشکک اظهار داشت که همکاری اقتصادی بین دو کشور "در سطح بالایی" است.

 وی خاطرنشان کرد که مسکو و آنکارا به همکاری مشترک در پروژه‌های بزرگ مختلف از جمله نیروگاه هسته‌ای آکویو (NPP) در استان مرسین ترکیه ادامه خواهند داد.

در همین حال، اردوغان به پیشرفت سریع در روابط بین روسیه و ترکیه اشاره کرد. او همچنین از ساخت نیروگاه آکویو استقبال کرد و گفت که هر دو طرف انتظار افتتاح آن را دارند. پوتین سپس ابراز اطمینان کرد که این اتفاق امسال رخ خواهد داد.

منبع: آناتولی

برچسب ها: ولادیمیر پوتین ، رجب طیب اردوغان
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