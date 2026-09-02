مدیر کل دفتر سیلاب و  آبخوانداری سازمان جنگل‌ها گفت: اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری خسارات سیل را تا ۷۰ درصد کاهش می‌دهد.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمد فرامرز مدیر کل دفتر سیلاب و  آبخوانداری سازمان جنگل ها گفت: براساس اعتبارات مالی  ۱۴۰۴، اعتبارات ملی ۱.۵۸ همت، محرومیت زدایی ۲ همت بود که اعتبارات ملی ۳۰۰ همت و محرومیت زدایی به طور کامل تخصیص یافت.

به گفته وی، با تخصیص ۲ همت ۳۰۰ هزار هکتار از حوزه های آبخیز عملیات آبخیزداری انجام می شود، همچنین اعتبارات استانی ۱.۷۸ همت منابع برای اجرای کار داشتیم که براین اساس جمع اعتبارات ملی، استانی و محرومیت زدایی ۵.۶ همت است که این مقادیر در سال ۱۴۰۵ رشد خوبی داشت به طوریکه اعتبارات مصوب استانی ۲ همت، محرومیت زدایی ۳ همت و اعتبارات ملی ۳.۵ است.

فرامرز ادامه داد: گرچه اعتبارات مناسبی به آبخیزداری اختصاص یافت، اما تا رسیدن به اهداف برنامه فاصله داریم. البته نسبت به سنوات قبل وضعیت بهتری داریم.

این مقام مسئول با بیان اینکه اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری تا ۷۰ درصد در کاهش خسارات سیل اثر گذار است، افزود: در نقشه خطر پذیری سیلاب بیش از ۶۰ درصد مساحت کشور، دارای خطرپذیری متوسط به بالا در برابر سیل هستند که نیازمند اقدامات و توجه ویژه است.

به گفته وی، برنامه هفتم باید سالانه ۴ میلیون هکتار پروژه آبخیزداری و آبخوانداری اجرا شود که بخشی از طریق اعتبارات دولتی و بخش دیگر مسئولیت های اجتماعی و اعتبارات استانی باید اجرا شود که در سال ۱۴۰۴، منابع جوابگوی این میزان اجرای پروژه نبود که همین امر منجر به عقب ماندگی در این‌حوزه شد.

این مقام مسئول با بیان اینکه مطالعات آبخیزداری و آبخوانداری در سطح ۴۴ میلیون هکتار این امر صورت گرفته است، افزود: در سطح ۳۲ میلیون هکتار عملیات آبخیزداری اجرا شده و در دست اجراست و سالانه ۲.۵ میلیون هکتار مطالعات اجرایی داریم.

مدیر کل دفتر سیلاب و  آبخوانداری سازمان جنگل ها گفت: اجرای هر هکتار عملیات آبخیزداری ۵۳۰ متر مکعب استحصال و نگهداشت آب را دارد، در بحث تولید علوفه ۱۲۰ کیلوگرم افزایش و ۹ تن در هکتار کاهش فرسایش خاک داریم، همچنین اثرات اقتصادی و اجتماعی دارد  و در بحث آبخوانداری اجرای هر هکتار عملیات تا هزار مکعب بحث نگهداشت آب های زیرزمینی را داریم.

برچسب ها: منابع آبخیزداری ، وقوع سیل ، عملیات آبخوانداری
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