باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، در خصوص آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای شمالی کشور اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در آزادراه قزوین–کرج–تهران در محدوده بهشت سکینه و حدفاصل حصارک تا حسین‌آباد و همچنین حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک سنگین است.

وی افزود: در آزادراه تهران–کرج نیز ترافیک سنگین در حدفاصل گرمدره تا استاندارد و محدوده حصارک گزارش شده است. همچنین در محور تهران–شهریار در برخی مقاطع، ترافیک سنگین جریان دارد.

محرابی‌نیا ادامه داد: در آزادراه تهران–ساوه نیز حدفاصل فیروزبهـرام تا رضی‌آباد، در بزرگراه تهران–ورامین در محدوده قلعه‌نو و در محور صوفیان–مرند در محدوده شوردرق، ترافیک سنگین گزارش شده است.

ترافیک سنگین در محورهای شمالی

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور با اشاره به وضعیت محورهای شمالی گفت: ترافیک در محور چالوس در مسیر جنوب به شمال، در محدوده سه‌راهی چلاو و حدفاصل محمدآباد تا بایجان و همچنین حدفاصل شاهاندشت تا شنگلده سنگین است.

وی اضافه کرد: در محور فیروزکوه نیز در مسیر جنوب به شمال، محدوده پل سفید با ترافیک سنگین مواجه است. همچنین در محور قدیم تهران–بومهن، حدفاصل سعیدآباد تا جاجرود، ترافیک سنگین گزارش شده است.

محرابی‌نیا گفت: تردد در آزادراه تهران–پردیس، محور قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت، محور فیروزکوه در مسیر شمال به جنوب و آزادراه تهران–شمال در مسیر شمال به جنوب، در جریان است.

وی همچنین از تردد کلیه وسایل نقلیه در محور چالوس و آزادراه تهران–شمال در مسیر شمال به جنوب تا اطلاع بعدی خبر داد.

بارش باران در برخی محورهای شمالی

محرابی‌نیا با اشاره به وضعیت جوی محورهای شمالی اظهار کرد: در برخی محورهای استان‌های گلستان و مازندران بارش باران گزارش شده است.

وی افزود: محورهای چالوس و فیروزکوه دارای بارش باران و مه‌گرفتگی در ارتفاعات هستند و سایر محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی گزارش شده‌اند.

محرابی‌نیا از رانندگان خواست با توجه به ترافیک سنگین در برخی محورهای شمالی و بارش باران و مه‌گرفتگی در ارتفاعات، ضمن رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب، پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راه‌ها اطلاع کسب کنند.