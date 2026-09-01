باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب در ۸ استان واقع در نوار شمالی کشور بارش باران و کاهش نسبی دمای هوا را شاهد هستیم.

وی افزود: امشب شرایط ابرناکی و بارش همراه با وزش باد و کاهش نسبی دما در شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل، همچنین در استان‌های واقع در سواحل دریای خزر، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی را شاهد هستیم.

او گفت: فردا (چهارشنبه) این شرایط در شمال آذربایجان غربی، مازندران، گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی ادامه خواهد داشت.

وی توضیح داد: طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه در مناطق شمال غرب و غرب کشور در برخی ساعات افزایش وزش باد، گاهی گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می شود.

او تصریح کرد: پنجشنبه فقط در شرق سواحل دریای خزر و خراسان شمالی بارش پراکنده رخ می دهد.خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان تا روز چهارشنبه مواج است.