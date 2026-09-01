وزیر امور خارجه پس از حضور در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای با تاکید بر دفاع اصولی ایران از حاکمیت و تمامیت ارضی کشور، گفت: بیش از هر زمان دیگری، آینده چندقطبی و چندجانبه‌گرایانه است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه روز سه‌شنبه ۱۰ شهریور، پس از حضور در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در بیشکک قرقیزستان، در شبکه ایکس نوشت: خوشوقتم که همراه با رئیس‌جمهور، دکتر پزشکیان، در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در بیشکک قرقیزستان حضور پیدا کردم.

وی افزود: در دیدار و گفت‌وگوها با مقامات ارشد اوراسیایی، چینی و جنوب آسیایی، بر دفاع اصولی ایران از حاکمیت و تمامیت ارضی خود و بر ضرورت اتحاد برای مدیریت روند افول یک امپراتوری بیمار تاکید کردم.

وزیر امور خارجه در پایان تصریح کرد: بیش از هر زمان دیگری، آینده چندقطبی و چندجانبه‌گرایانه است.

برچسب ها: سید عباس عراقچی ، سازمان همکاری شانگهای
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