معاون بانک آمریکا در حمله با سلاح سرد در میدان تایمز نیویورک کشته شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ارین پیاسنتی، ۳۲ ساله و معاون بانک Bank of America روز دوشنبه در جریان یک حمله با چاقو در میدان تایمز نیویورک به قتل رسید. بلومبرگ گزارش داده که پلیس نیویورک مرگ او را تأیید کرده است.

بر اساس گزارش‌ها، پیاسنتی در حوالی ساعت ۴:۳۰ بعدازظهر در نزدیکی تقاطع خیابان ۴۲ و خیابان هفتم هدف حمله قرار گرفت و بر اثر جراحات وارده در بیمارستان جان باخت.

پلیس می‌گوید مهاجم پیش از حمله به پیاسنتی، یک مرد ۶۸ ساله را نیز با چاقو زخمی کرده بود. مهاجم پس از رویارویی با پلیس، در حالی که با چاقو به سمت مأموران حمله می‌کرد، به ضرب گلوله پلیس کشته شد.

پیاسنتی در بانک آمریکا در سمت معاون انتخاب کسب‌وکار و امور تعارض منافع فعالیت می‌کرد.

منبع: بلومبرگ