باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - حمید بورد رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به نقش و مدیریت شهید پاک‌پور در جنگ ۱۲ روزه گفت: یکی از موضوعاتی که در جریان جنگ برای من بسیار جذاب بود، قدرت مدیریت و پیش‌بینی‌های شهید پاک‌پور بود؛ ایشان پیش‌بینی‌هایی درباره جنگ داشت و ما نیز از تجربه جنگ ۱۲ روزه درس‌هایی گرفتیم که باید از آنها استفاده کنیم.

حمید پورمحمدی اظهار کرد: اگر بخواهم بگویم در جریان جنگ ۱۲ روزه چه زمانی بیشترین دلهره را داشتم، باید به ساعات ابتدایی جنگ اشاره کنم. من فکر می‌کردم یک ساعت، دو ساعت یا سه ساعت بعد و نهایتاً تا شب، حتماً پاسخ خواهیم داد، اما این اتفاق نمی‌افتاد.

وی افزود: در آن مقطع واقعاً در دلم فرو ریخت و با خودم گفتم نکند توان انجام این کار را از دست داده‌ایم. هرچه دو دوتا چهار تا می‌کردم، نتیجه‌ای نمی‌گرفتم و ساعت‌ها گذشت تا اینکه حمله و شلیک ما انجام شد. تنها جایی که در جنگ دلهره سنگینی داشتم، همین موضوع بود که چرا ما هیچ اقدامی نمی‌کنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به پیش‌بینی شهید پاک‌پور از احتمال شهادت گفت: ایشان تدبیر کرده بود که ممکن است شهید شود و برای همین به نفر بعد از خود گفته بود اگر من حمله کردم و ۲۰ دقیقه بعد از آن، فرمان جدیدی از من دریافت نکردید، شما می‌توانید حمله کنید. به نفر بعدی نیز گفته بود اگر ۲۰ دقیقه پس از آن از نفر دوم خبری دریافت نکردید، شما می‌توانید عملیات را انجام دهید.

پورمحمدی ادامه داد: شهید پاک‌پور گفته بود اگر من شهید شدم، هیچ نگرانی نداشته باشید و ۴۰ دقیقه بعد از آن، در هر صورت عملیات را آغاز کنید. همین اتفاق نیز افتاد و ما قدرت شلیک خود را نشان دادیم.

وی با اشاره به ابتکارات شهید پاک‌پور در جریان جنگ گفت: یکی دیگر از موضوعات مهم، تدبیر ایشان درباره تنگه هرمز و نحوه برخورد با پایگاه‌های دشمن بود. اینکه آیا باید تنگه هرمز را ببندیم یا پایگاه‌های آمریکایی را هدف قرار دهیم، از جمله موضوعاتی بود که نشان‌دهنده تدبیر و ابتکار ایشان در جنگ بود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: من آدم نظامی نیستم، اما وقتی موضوعات را می‌شنوم، می‌توانم تشخیص دهم چه کسی در چه جایگاهی قرار دارد. شهید پاک‌پور واقعاً انسان نابغه‌ای در جنگ بود. من بسیاری از صحبت‌ها و نکاتی را که از ایشان می‌شنیدم یادداشت می‌کردم و بعداً به آنها رجوع می‌کردم و وقتی اتفاقات رخ می‌داد، می‌دیدم که پیش‌بینی‌های ایشان تا چه اندازه دقیق بوده است.

پورمحمدی گفت: دوره فرماندهی ایشان کوتاه بود و حتی شنیدم که یکی از معاونان ایشان گفته بود شهید پاک‌پور اعتقاد داشت این جنگ با زدن من شروع می‌شود و شما فقط بزنید.

وی با اشاره به آخرین دیدارش با شهید پاک‌پور پیش از جنگ اظهار کرد: آخرین جلسه ما حدود هفت، هشت یا ۱۰ روز قبل از جنگ برگزار شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور همچنین با اشاره به حضور خود در مناطق و دستگاه‌های مختلف در جریان جنگ ۱۲ روزه گفت: در وسط جنگ، همه نگران وضعیت سیدمجید بودند و ما به هر شیوه‌ای که بود خودمان را به آنها رساندیم.

پورمحمدی درباره شایعه خروجش از تهران در جریان جنگ گفت: در آن مقطع شایعه‌ای مطرح شد که رئیس سازمان برنامه و بودجه از تهران خارج شده است. بله، من از تهران خارج شدم، اما این فرار نبود؛ بلکه فرار از عافیت به سمت خطر بود.

وی افزود: من مرتب به مناطق مختلف می‌رفتم و برمی‌گشتم. گاهی با پوتینی که گل‌آلود شده بود برمی‌گشتم. از من می‌پرسیدند کجا بودی و می‌گفتم در فلان تونل یا فلان وزارتخانه بودم.

پورمحمدی تأکید کرد: موضوع پناهگاه مطرح نبود. گاهی یک یا دو طبقه در ساختمان‌ها جابه‌جا می‌شدیم. در آن شرایط، یکی از وظایف مهم سازمان برنامه و بودجه این بود که به دستگاه‌ها و مسئولان خط مقدم بگوید نترسید، من پشت شما هستم و از شما پشتیبانی می‌کنم.

وی ادامه داد: تقریباً به دیدار همه فرماندهان رفتم و به تمام وزارتخانه‌هایی که در خط اول قرار داشتند نیز سر زدم. به وزارت بهداشت، هلال احمر و بخش پخش و پالایش رفتم و حتی روزی که آنجا را زدند، حضور پیدا کردم تا به آنها اعتمادبه‌نفس بدهم که کارشان را انجام دهند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: در مدت هفت روز به ۱۵ استان سفر کردم. حتی قبل از سفر، به استاندار زنگ نمی‌زدم و اطلاع نمی‌دادم؛ به استان می‌رسیدم و می‌گفتم آمده‌ام ببینم اوضاع چگونه است و چه کسی در استان حضور دارد.

پورمحمدی با اشاره به اهمیت موضوع سیدمجید در روزهای منتهی به جنگ گفت: نقطه قوت ما در حوزه سیدمجید بود و حدود پنج یا شش روز پیش از جنگ نیز تأکید مقام معظم رهبری این بود که این بخش را دریابید.

وی افزود: ایشان به ما سر زدند و به ایشان اطمینان دادند و سپس رفتند تا کارشان را دنبال کنند. من نیز نزدیک پایان سال، با توجه به شرایط سختی که وجود داشت، موضوع را از طریق هماهنگی با رئیس‌جمهور و دفتر مقام معظم رهبری پیگیری کردم و توانستیم کار را به سرانجام برسانیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: در وسط جنگ همه نگران وضعیت سیدمجید بودند. ما خودمان را به هر شیوه‌ای که بود به آنها رساندیم و وقتی وضعیت را جویا شدیم، گفتند: «یک ذره نگران من نباشید؛ بروید و حواستان به بقیه باشد، من دیگر مشکلی ندارم.»

پورمحمدی گفت: این برای من بسیار قابل توجه بود؛ فردی که در خط اول قرار داشت، در شرایط جنگی به من می‌گفت فعلاً کاری با من نداشته باشید و به بقیه برسید و فلان کار را انجام دهید. این روحیه و رشادت در شرایط جنگی واقعاً قابل توجه بود.