سنتکام روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای از انجام حملات جدید علیه ایران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - فرماندهی مرکزی آمریکا موسوم به سنتکام تأیید کرده که نیرو‌های آمریکایی روز سه‌شنبه حملات جدیدی را علیه اهداف ایرانی در اطراف تنگه هرمز انجام داده‌اند. 

این حملات در ادامه تشدید تنش‌ها پس از حمله آمریکا به جزیره لارک در ۳۰ اوت (۸ شهریور) انجام شده است. رویترز مدعی شده بود که آمریکا این حمله را با هدف جلوگیری از استفاده ایران از مین‌های دریایی در تنگه هرمز انجام داده است.

در مقابل، ایران پس از حمله به لارک، به دو پایگاه نظامی آمریکا در اردن حمله موشکی کرد؛ تهران اعلام کرده بود این حمله در پاسخ به اقدام آمریکا انجام شده است.

منبع: رویترز

برچسب ها: سنتکام ، حمله به ایران
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۰۰ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
خوک زرد را بکشید و آویزان کنید.
خیلی آدم کشی کرده این قاتل پست.
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
دکتر محسن نصیرون.
۰۰:۴۵ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
در پاسخ به وحشی گری رژیم تروریستی اپستینی آمریکایی صهیونی در کنار موشک های نسل قبلی یک موشک نسل جدید نیز بزنید از آن نوع موشکی که هر عدد آن برای نابودی یک پادگان تروریستی امریکا کافی باشد. نصرمن_الله_وفتح_قریب_وبشرالمومنین
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۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۵ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
چه غلتها این حرامی ها آدم نمیشن
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۴ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
من تکذیب میکنم
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۳ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
چه زندگی برامون ساختید
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۳ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
چه کردید با زندگیمون
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۵ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
اگر ایران به هیچ وجه خارج از قوانین بین‌المللی عمل نکرده است سئوال بنده این است که پس مشکل آمریکا با ایران بابت چیست و بابت چه بوده است.
پس مشکل اصلی آمریکا با ایران هیچ ارتباطی و ربطی به برنامه صلح آمیز هسته ای، موشک و منطقه ندارد چون به خاطر که مشکل اصلی آمریکا با ملت ایران در سال 1332 شروع شده است و نه در سال 1392
مشکل اصلی آمریکا با حکومت نظام جمهوری اسلامی در سال 1357 شروع شده است و نه در سال 1392
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۵ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
به خاطر و به علت تجاوز و حمله آمریکا جنایتکار و اسرائیل جنایتکار به کشورمان ساخت سلاح هسته ای برای ایران ۱۰۰ درصد فقط واجب است
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۷ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
خیر هیچ حمله ای انجام نشده و همه چی تحت کنترل است
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۱ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
ظاهرا دوتا میزنیم یکی رهگیری می‌شود دیگری اصابت خفیف ولی ۲۰تا میخوریم اونم دقیق میخوریم
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۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
تیزبین
۲۱:۰۴ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
مبدا این حملات کشورهای حاشیه خلیج فارس است. به دلیل عدم کنترل حاکمان این کشورها و استفاده از خاک آنها برای حمله ایران، باید بصورت زمینی به این کشورها حمله کرد.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۲ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
چرا اق دامی اساسی نمیشه در مورد اینها تا درسی بگیرند . وقتی اسم ایران و ایرانی میاد از ههمه وجود بلرزند
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۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۱ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
زنده باد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و ارتش جمهوری اسلامی ایران
۹
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۸ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
متاسفانه آخرت خباثتها را یانکیها وصهیونها علیه ما انجام دادن ومی دهند ولی ما همچنان کار را تمام نمی کنیم!؟!؟!؟!؟ چرا!؟!؟!؟!؟ سلاح اصلی برای شکار ناب را کی بکار خواهیم گرفت !؟
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۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۵ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
رفتار محاصره اقتصادی و حملات نظامی آمریکا... شباهت بسیاری با رفتار آمریکا با عراق.. قبل از حمله دوم آمریکا به آن کشور است‌..در این وضعیت..ایران باید با شدت و نامتوازن و پیش‌ دستانه به مناطق بسیار حساس منطقه ضربه بزند..تا سایه چرخه دایمی جنگ را دور کند.
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۷
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