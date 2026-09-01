باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - فرماندهی مرکزی آمریکا موسوم به سنتکام تأیید کرده که نیرو‌های آمریکایی روز سه‌شنبه حملات جدیدی را علیه اهداف ایرانی در اطراف تنگه هرمز انجام داده‌اند.

این حملات در ادامه تشدید تنش‌ها پس از حمله آمریکا به جزیره لارک در ۳۰ اوت (۸ شهریور) انجام شده است. رویترز مدعی شده بود که آمریکا این حمله را با هدف جلوگیری از استفاده ایران از مین‌های دریایی در تنگه هرمز انجام داده است.

در مقابل، ایران پس از حمله به لارک، به دو پایگاه نظامی آمریکا در اردن حمله موشکی کرد؛ تهران اعلام کرده بود این حمله در پاسخ به اقدام آمریکا انجام شده است.

منبع: رویترز