باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی ذوقی، مدیرکل منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)، با اشاره به ظرفیتهای این منطقه در حوزه تجارت و لجستیک اظهار کرد: با پیگیریهای انجامشده و حمایت استاندار تهران در هیأت دولت و ستاد تنظیم بازار، واردات کالاهای اساسی از طریق منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) تا پایان سال جاری مجاز شد.
وی افزود: با توجه به سهم قابل توجه استان تهران در مقصد کالاهای اساسی کشور، فراهم شدن امکان واردات این کالاها از طریق منطقه آزاد شهر فرودگاهی میتواند نقش مؤثری در تسهیل، تسریع و تقویت فرآیند تأمین و توزیع کالاهای اساسی ایفا کند.
مدیرکل منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) ادامه داد: بهرهگیری از ظرفیتهای منطقه آزاد در این زمینه، علاوه بر کمک به تأمین بهموقع کالاهای اساسی، زمینه استفاده بیشتر از ظرفیتهای لجستیکی و تجاری شهر فرودگاهی را فراهم خواهد کرد.
مهدی ذوقی این تصمیم را گامی مهم در مسیر تقویت جایگاه شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در زنجیره تجارت و لجستیک کشور دانست و خاطرنشان کرد: توسعه ظرفیتهای منطقه آزاد و تسهیل فرآیندهای تجاری میتواند به افزایش نقشآفرینی شهر فرودگاهی در پشتیبانی از نیازهای اقتصادی و تأمین کالاهای مورد نیاز کشور منجر شود.