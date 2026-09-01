تیم فوتبال آلومینیوم در هفته چهارم لیگ برتر موفق شد تیم گل گهر را در سیرجان شکست دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم فوتبال آلومینیوم اراک در هفته چهارم لیگ برتر موفق شد گل گهر سیرجان را با نتیجه ۲ بر صفر شکست دهد و با کسب سه امتیاز این مسابقه، موقتاً به رتبه دوم جدول رده‌بندی صعود کند.

تیم‌های گل گهر و آلومینیوم اراک از ساعت ۱۹ امشب در ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان مقابل یکدیگر قرار گرفتند. قضاوت این دیدار بر عهده حسین زمانی بود.

شاگردان سیدمهدی رحمتی که در خانه به دنبال کسب سه امتیاز بودند، بازی را با انگیزه آغاز کردند، اما این آلومینیوم بود که توانست در دقیقه ۲۷ قفل دروازه میزبان را باز کند.

امیرحسین امانی‌پور در این دقیقه موفق شد گل نخست آلومینیوم را به ثمر برساند تا شاگردان پیروز قربانی از گل گهر پیش بیفتند.

پس از این گل، گل گهر تلاش کرد بازی را به تساوی بکشاند، اما دفاع آلومینیوم اجازه نداد حملات میزبان به نتیجه برسد. در شرایطی که نیمه نخست رو به پایان بود، آلومینیوم صاحب یک فرصت دیگر برای افزایش اختلاف شد.

در دقیقه ۴+۴۵ عباس کهریزی در محوطه جریمه گل گهر با خطای بازیکن حریف متوقف شد و حسین زمانی نقطه پنالتی را نشان داد. شروین بزرگ پشت توپ قرار گرفت و توانست این ضربه را به گل تبدیل کند تا آلومینیوم با برتری ۲ بر صفر راهی رختکن شود.

در نیمه دوم گل گهر برای جبران نتیجه تلاش کرد و فشار بیشتری روی دروازه آلومینیوم وارد کرد، اما شاگردان پیروز قربانی توانستند بازی را به خوبی مدیریت کنند و اجازه ندهند برتری آنها از بین برود.

در سوی مقابل، آلومینیوم نیز در ضدحملات به دنبال رسیدن به گل سوم بود، ولی در نهایت هیچ‌یک از دو تیم در نیمه دوم موفق به تغییر نتیجه نشدند.

به این ترتیب، آلومینیوم اراک با پیروزی ۲ بر صفر مقابل گل گهر، سه امتیاز ارزشمند این مسابقه را از سیرجان به اراک برد.

با این نتیجه، آلومینیوم ۱۱ امتیازی شد و به صورت موقت در رتبه دوم جدول لیگ برتر قرار گرفت. گل گهر نیز با ۷ امتیاز فعلاً در جایگاه پنجم جدول باقی ماند.

برچسب ها: لیگ برتر فوتبال فوتبال ، فوتبال
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