مصاف تیم‌های فوتبال استقلال خوزستان و چادرملو برنده نداشت و دو تیم به تساوی رضایت دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم‌های فوتبال استقلال خوزستان و چادرملو از ساعت ۱۹ امروز در ورزشگاه پاس تهران و با قضاوت حسین زمانی مقابل یکدیگر قرار گرفتند؛ دیداری که در نهایت با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

شاگردان امیر خلیفه‌اصل و سعید اخباری در شرایطی به مصاف یکدیگر رفتند که هر دو تیم به دنبال کسب سه امتیاز و بهبود شرایط خود در جدول بودند. بازی در دقایق ابتدایی با احتیاط دو تیم دنبال شد و تلاش بازیکنان برای ایجاد موقعیت جدی روی دروازه‌ها چندان ثمربخش نبود.

در دقیقه ۱۸ نخستین اتفاق مهم مسابقه رقم خورد و چادرملو صاحب یک ضربه پنالتی شد. رنی بوبوی پشت توپ قرار گرفت، اما در باز کردن دروازه استقلال خوزستان ناکام ماند و ضربه او به گل تبدیل نشد.

با این حال، حملات چادرملو ادامه پیدا کرد و در ادامه سعید محمدی‌فرد موفق شد دروازه استقلال خوزستان را باز کند تا نماینده اردکان برای نخستین بار در فصل جاری لیگ برتر جشن گل بگیرد.

استقلال خوزستان پس از دریافت گل تلاش کرد برای جبران نتیجه جلو بکشد، اما نیمه نخست با برتری یک بر صفر چادرملو به پایان رسید.

در نیمه دوم، شاگردان امیر خلیفه‌اصل با هدف جبران نتیجه بازی را هجومی‌تر آغاز کردند و سرانجام در دقیقه ۶۴ به گل تساوی رسیدند. عارف رستمی روی پاس محمد اهل‌شاخه موفق شد دروازه چادرملو را باز کند تا حساب کار یک بر یک شود.

پس از گل تساوی، هر دو تیم برای رسیدن به گل برتری تلاش کردند، اما حملات آنها نتیجه‌ای در پی نداشت و در نهایت این مسابقه با همان نتیجه یک بر یک خاتمه یافت.

با این نتیجه، استقلال خوزستان ۳ امتیازی شد و در رده شانزدهم جدول قرار گرفت و چادرملو نیز با ۲ امتیاز در جایگاه هفدهم ایستاد.

این تساوی در شرایطی به دست آمد که چادرملو با وجود از دست دادن پنالتی، موفق شد نخستین گل خود در فصل جاری لیگ برتر را به ثمر برساند، اما در ادامه نتوانست برتری خود را حفظ کند و در نهایت یک امتیاز از این مسابقه به دست آورد.

برچسب ها: فوتبال ، لیگ برتر
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