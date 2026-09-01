باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - محمدی، مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان، با اشاره به اهمیت توسعه روشهای نوین آبیاری در بخش کشاورزی اظهار کرد: از مجموع حدود ۲۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی استان، نزدیک به ۶۰ هزار هکتار تحت پوشش سامانههای نوین آبیاری قرار گرفته است.
وی افزود: اجرای این طرحها با هدف افزایش بهرهوری منابع آب و خاک، ارتقای تولید محصولات کشاورزی و استفاده بهینه از منابع آبی استان دنبال میشود و میتواند نقش مؤثری در پایداری کشاورزی لرستان داشته باشد.
مدیر زراعت جهاد کشاورزی لرستان، افزایش تولید و بهرهوری، کاهش مصرف آب، کاهش آفات و علفهای هرز و همچنین افزایش سطح اراضی قابل آبیاری را از مهمترین مزایای استفاده از روشهای نوین آبیاری عنوان کرد.
محمدی ادامه داد: با اجرای سامانههای نوین آبیاری، میزان مصرف آب در اراضی کشاورزی بین ۴۰ تا ۶۰ درصد کاهش مییابد و در مقابل، راندمان آبیاری به بیش از ۸۰ درصد افزایش پیدا میکند؛ موضوعی که در شرایط کمآبی و محدودیت منابع آبی، اهمیت دوچندانی دارد.
وی با اشاره به اجرای روش آبیاری نواری در استان نیز گفت: امسال ۱۳ هزار هکتار از اراضی کشاورزی لرستان به روش نوار آبیاری مجهز شده است که اجرای این طرح در مجموع موجب صرفهجویی حدود ۷۰ میلیون مترمکعب آب خواهد شد.
مدیر زراعت جهاد کشاورزی لرستان تأکید کرد: توسعه سامانههای نوین آبیاری یکی از راهکارهای اساسی برای افزایش بهرهوری آب در بخش کشاورزی است و استمرار اجرای این طرحها میتواند ضمن کاهش فشار بر منابع آبی، زمینه افزایش تولید و بهرهوری در اراضی کشاورزی استان را فراهم کند.