دولت آلمان رسماً روسیه را مسئول حمله پهپادی نافرجام به یک هواپیمای باری اوکراینی در فرودگاه این کشور دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دولت آلمان روز سه‌شنبه اعلام کرد که در واکنش به آنچه «حمله ترکیبی روسیه» می‌داند، قصد دارد کنسولگری عمومی روسیه در بن را تعطیل کند و قرارداد اجاره خانه علوم و فرهنگ روسیه (Russian House) در برلین را لغو کند.

وزیر خارجه آلمان، یوهان وادفول گفت کنسولگری روسیه در بن باید تا ۱۸ سپتامبر تعطیل شود و اجاره ساختمان خانه روسیه در برلین نیز لغو خواهد شد.

این تصمیم پس از آن اعلام شد که دولت آلمان رسماً روسیه را مسئول حمله پهپادی نافرجام به یک هواپیمای باری اوکراینی در فرودگاه لایپزیگ/هاله در ۴ اوت دانست. وزیر کشور آلمان مدعی شد که بررسی‌های اطلاعاتی نشان می‌دهد این حادثه با الگوی عملیات ترکیبی روسیه در اروپا مطابقت دارد.

برلین همچنین از تلاش برای تشدید تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه و افزایش محدودیت‌های ورود شهروندان روس خبر داده است.

منبع: گاردین

برچسب ها: حمله پهپادی ، فرودگاه آلمان
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