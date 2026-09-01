صدای چندین انفجار نسبتا شدید سه شنبه شب در بندرعباس، قشم، جاسک ، سیریک ، جیرفت، چابهار و کنارک به گوش رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - دشمن تروریستی آمریکا امشب با تجاوز به چندین نقاط کشور برخی مناطق در استان‌های خوزستان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و کرمان را هدف قرار گرفت.

بیش از ۵ انفجار اطراف روستای مسن قشم و ۴ انفجار هم از سمت تنگه هرمز شنیده شده و همچنین اصابت ۴ پرتابه در چابهار و کنارک تایید شد.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان از اصابت چهار پرتابه در شهرستان‌های چابهار و کنارک خبر داد و گفت: بررسی‌های کارشناسی درباره ابعاد حادثه، خسارات احتمالی و جزئیات بیشتر در حال انجام است.

وی ادامه داد: اطلاعات تکمیلی پس از جمع‌بندی اعلام خواهد شد.

صدای انفجار در مناطقی از هرمزگان شنیده شد

احمد نفیسی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان از وقوع حملاتی توسط دشمن به نوار ساحلی استان هرمزگان خبر داد و گفت: طبق بررسی‌های اولیه که ساعتی پیش خبر آن منتشر شد، اصابتی به استان گزارش نشده بود و عمده صدا‌ها مربوط به وجود تنش در پهنه آبی خلیج فارس و تنگه هرمز بود.

وی ادامه داد: با افزایش درگیری‌ها طی یک ساعت گذشته، نقاطی در استان هرمزگان و مناطق ساحل نشین شاهد، حملات دشمن بود که جزئیات بیشتر در رابطه با آن نیاز به بررسی بیشتری دارد.

نفیسی خاطرنشان کرد: شرایط همه مناطق استان هرمزگان کاملا پایدار است و مردم یقین داشته باشند هر گونه شیطنت دشمن به محکم‌ترین شکل پاسخ داده خواهد شد.

حمله آمریکا به یک کارخانه پودر ماهی در قشم

در حملات ساعتی پیش ارتش آمریکا به سواحل جنوبی ایران یک کارخانه پودر ماهی در قشم، یک اسکله صیادی و دکل اداره‌ی بنادر در سیریک مورد حمله قرار گرفت.

شنیده شدن صدای انفجار در عسلویه

بنابر گفته فرماندار عسلویه صدای یک انفجار در شهرستان عسلویه حوالی ساعت ۲۰ و ۱۰ دقیقه گزارش شده است.



پاسالار با اشاره به اینکه جزئیات انفجار در دست بررسی است افزود: از تلفات احتمالی این انفجار تاکنون گزارشی منتشر نشده است.

اصابت پرتابه دشمن به محدوده خارج از باند فرودگاه جیرفت

معاون امنیتی و انتظامی استاندار کرمان از اصابت یک پرتابه دشمن آمریکایی به محدوده خارج از باند فرودگاه جیرفت خبر داد و گفت: این حادثه هیچ‌گونه خسارت جانی یا آسیبی به باند و ساختمان‌های فرودگاه وارد نکرده است و اوضاع تحت کنترل است.

رحمان جلالی افزود: فرودگاه شهرستان جیرفت مورد اصابت یک پرتابه قرار گرفت که در محدوده خارج از باند فرودگاه فرود آمده است.

در این حادثه هیچ‌گونه خسارت جانی گزارش نشده و آسیبی نیز به باند و ساختمان‌های فرودگاه وارد نشده است.

احمد نفیسی معاون سیاسی و امنیتی استانداری هرمزگان گفت: ساعتی پیش دشمن جنایتکار آمریکایی به یک منطقه مسکونی در بندر کوهستک حمله کرد.

وی افزود: بلافاصله نیرو‌های امدادی به منطقه اعزام شدند.

۴ شهید و ده‌ها زخمی در پی حمله آمریکا به مراسم عروسی در سیریک

یک مراسم عروسی در بندر کوهستک شهرستان سیریک هدف ترکش‌های حمله دشمن آمریکایی قرار گرفت.

نفیسی افزود:کار آواربرداری در محل جشن عروسی تمام شده و تاکنون ۶۸ نفر دچار جراحت‌های سنگین شده‌اند.

همچنین ۴ شهید داشته‌ایم که یک کودک ۴ ساله و یک خانم از آن جمله هستند.

پیکر کودک شهید حمله آمریکا به سیریک

تهاجم موشکی دشمن تروریستی- آمریکایی به نقطه‌ای در اطراف اهواز

ولی‌الله حیاتی معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان اعلام کرد: یک نقطه در اطراف شهر اهواز توسط دشمن تروریستی- آمریکایی مورد تهاجم موشکی قرار گرفت.

وی افزود: جزییات بیشتر این حمله و میزان خسارات احتمالی متعاقبا اعلام خواهد شد.

حمله دشمن متجاوز به زیرساخت‌های تلفن و اینترنت هرمزگان



در اطلاعیه اداره کل مخابرات استان هرمزگان آمده است: در جریان حملات آمریکا به مناطق غیرنظامی و زیرساخت‌های خدماتی در بخش‌هایی از مناطق جنوبی کشور از جمله کوهستک در سیریک، به تعدادی از دکل‌ها و سایت‌های مخابراتی و اینترنتی هم خسارات جدی وارد شد. حملاتی که موجب قطع شبکه ارتباطی تلفن ثابت و همراه و همچنین اینترنت در بخش‌هایی از این محدوده شده است.

در همین راستا و علیرغم تداوم حملات دشمن، عملیات تیم‌های اضطراری برای رفع مشکلات پیش آمده و وصل مجدد شبکه مخابرات و اینترنت درحال انجام است.