باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم‌های فوتبال شمس‌آذر و تراکتور از ساعت ۱۹:۱۵ امشب در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین به مصاف یکدیگر رفتند. قضاوت این مسابقه بر عهده علی سام بود.

تراکتور که با سه پیروزی در سه هفته ابتدایی فصل شروعی قدرتمند در لیگ برتر داشت، در این مسابقه به دنبال حفظ روند پیروزی‌های خود و تثبیت جایگاهش در صدر جدول بود. در سوی مقابل، شمس‌آذر نیز با هدایت وحید رضایی امیدوار بود از امتیاز میزبانی استفاده کرده و برابر صدرنشین لیگ نتیجه مطلوبی کسب کند.

در نیمه نخست، دو تیم تلاش زیادی برای رسیدن به گل داشتند، اما هیچ‌کدام نتوانستند موقعیت‌های خود را به گل تبدیل کنند. تراکتور اگرچه برای رسیدن به گل برتری تلاش می‌کرد، اما دفاع شمس‌آذر اجازه نداد حملات شاگردان جواد نکونام به نتیجه برسد.

در نهایت نیمه نخست بدون اینکه توپی از خط دروازه‌ها عبور کند به پایان رسید.

در نیمه دوم نیز شرایط چندان تفاوتی نکرد و تلاش دو تیم برای شکستن قفل دروازه‌ها بی‌نتیجه ماند. تراکتور برای رسیدن به گل برتری جلو کشید، اما شمس‌آذر نیز با عملکرد منسجم خود مانع از باز شدن دروازه‌اش شد.

در دقایق پایانی مسابقه نیز حملات تراکتور ثمری نداشت و در نهایت این دیدار با تساوی بدون گل خاتمه پیدا کرد.

با این نتیجه، تراکتور ۱۳ امتیازی شد و همچنان در صدر جدول رده‌بندی لیگ برتر قرار گرفت. با این حال، جایگاه شاگردان جواد نکونام در صدر جدول قطعی نیست و در صورتی که استقلال در دیدار فردا موفق به شکست پرسپولیس شود، تراکتور با یک پله سقوط در رده دوم قرار خواهد گرفت.

شمس‌آذر نیز با کسب یک امتیاز این مسابقه، مجموع امتیازات خود را به عدد ۵ رساند و موقتاً در رتبه نهم جدول قرار گرفت.