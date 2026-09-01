باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - اداوی، فرماندار الیگودرز، با اشاره به وضعیت پوشش بیمهای در شهرستان اظهار کرد: ۷ هزار و ۵۰۰ نفر در الیگودرز فاقد هرگونه بیمه هستند و باید برای تعیین تکلیف وضعیت بیمهای این افراد اقدامات لازم انجام شود.
وی افزود: برنامهریزی شده است که ظرف یک ماه آینده زمینه شناسایی، معرفی و جذب این افراد در صندوقهای بیمهای فراهم شود تا افراد فاقد پوشش بیمهای بتوانند از ظرفیتهای موجود برای برخورداری از خدمات و حمایتهای بیمهای استفاده کنند.
فرماندار الیگودرز با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاههای مرتبط در این زمینه گفت: ساماندهی افراد فاقد بیمه نیازمند یک اقدام منسجم و هدفمند است و باید ظرفیت صندوقهای بیمهای برای تحت پوشش قرار دادن این افراد مورد استفاده قرار گیرد.
اداوی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت واحدهای تولیدی شهرستان اشاره کرد و گفت: واحد تولیدی در حوزه کیک و کلوچه و همچنین یک واحد مرغ تخمگذار برای ادامه فعالیت و توسعه تولید، نیازمند تأمین اعتبار هستند.
وی ادامه داد: با توجه به اهمیت حمایت از واحدهای تولیدی و نقش این واحدها در ایجاد و تثبیت اشتغال، مقرر شده است بانکها برای تأمین اعتبار مورد نیاز این واحدها همکاری و حمایت لازم را داشته باشند.
فرماندار الیگودرز تأکید کرد: حمایت از واحدهای تولیدی فعال میتواند علاوه بر جلوگیری از ایجاد وقفه در روند تولید، زمینه افزایش ظرفیت فعالیت این واحدها و حفظ فرصتهای شغلی موجود را فراهم کند.
وی خاطرنشان کرد: در شرایطی که ایجاد اشتغال و حمایت از تولید از اولویتهای مهم اقتصادی شهرستان محسوب میشود، تأمین نقدینگی و سرمایه مورد نیاز واحدهای تولیدی باید با جدیت دنبال شود و بانکها نیز در چارچوب ضوابط، همکاری لازم را برای رفع مشکلات اعتباری این واحدها داشته باشند.
به گفته اداوی، در کنار پیگیری برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی، ساماندهی وضعیت ۷ هزار و ۵۰۰ نفر فاقد پوشش بیمهای نیز در دستور کار قرار گرفته است؛ دو موضوعی که میتواند در صورت اجرای برنامههای پیشبینیشده، بخشی از دغدغههای اقتصادی و اجتماعی مردم شهرستان الیگودرز را کاهش دهد.