سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد که آمریکا از حملات جدید خود پشیمان خواهد شد.

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062d\u0633\u06cc\u0646 \u0645\u062d\u0628\u06cc \u0633\u0647\u200c\u0634\u0646\u0628\u0647 \u0634\u0628 \u06f1\u06f0 \u0634\u0647\u0631\u06cc\u0648\u0631 \u06f1\u06f4\u06f0\u06f5 \u062f\u0631 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u06cc \u0646\u0648\u0634\u062a: \u062a\u0646\u0628\u06cc\u0647 \u0633\u062e\u062a\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u0646\u062a\u0638\u0627\u0631 \u0645\u062a\u062c\u0627\u0648\u0632\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a\u060c \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u0627\u0632 \u062d\u0645\u0644\u0627\u062a \u062c\u062f\u06cc\u062f \u062e\u0648\u062f \u067e\u0634\u06cc\u0645\u0627\u0646 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0634\u062f.\n\u0641\u0631\u0645\u0627\u0646\u062f\u0647\u06cc \u0645\u0631\u06a9\u0632\u06cc \u0627\u0631\u062a\u0634 \u062a\u0631\u0648\u0631\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 (\u0633\u0646\u062a\u06a9\u0627\u0645) \u0634\u0628 \u06af\u0630\u0634\u062a\u0647 \u0628\u0647 \u062c\u0632\u06cc\u0631\u0647 \u0644\u0627\u0631\u06a9 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062d\u0645\u0644\u0647 \u06a9\u0631\u062f.