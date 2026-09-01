سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد که آمریکا از حملات جدید خود پشیمان خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین محبی سه‌شنبه شب ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ در شبکه اجتماعی نوشت: تنبیه سختی در انتظار متجاوزان است، آمریکا از حملات جدید خود پشیمان خواهد شد.

فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) شب گذشته به جزیره لارک ایران حمله کرد.

برچسب ها: سپاه پاسداران ، آمریکا
خبرهای مرتبط
سپاه: پادگان تفنگداران آمریکایی در اردن هدف موشک های بالستیک قرار گرفت
سپاه پاسداران: حملات از سر استیصال دشمن، قفل تنگه هرمز را محکم‌تر می‌کند
فرمانده کل سپاه: همدلی کم‌نظیر پدافند هوایی ارتش و سپاه معادلات دشمن را بیش از پیش بر هم می‌زند
یک فروند پهپاد MQ۹ در شرق تنگه هرمز منهدم شد
ستاد کل نیرو‌های مسلح: تجاوز از هیچ مبدایی را تحمل نخواهیم کرد
سردار نقدی: بیش‌از ۹۰ درصد موشک‌های ما در دسترس هستند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۲ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
عجب
واقعا
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۳ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
بمب اتم امروز برای ما از نان شب واجب تر است بمب اتم دیگر یک خواسته نیست بلکه یک الزام و ضرورت وجودی است اگر بقای ایران را می خواهیم باید آن را بسازیم امروز باید هر چه زودتر وارد مرحله تست گرم بمب اتم شویم تا رسما اتمی شدنمان را به دشمن اعلام کنیم
۲
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
بنده خدا
۰۹:۲۳ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
انتقام خون سردار سلیمانی رو هم بگیرید سپاسگزارم
۳
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۶ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
چاره کار فقط زدن یه ناو هواپیمابر آمریکا ست بزنید ازترس فرار میکنن شما بزنید جوابش با مردم قول میدم دست وپاشو نا جمع میکنن
۵
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۱۰ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
درود به شما نظامیان غیرتمند ارتش و سپاه مقتدر ایران زمین
۳
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۶ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
لعنت به جنگ و جنگ طلبان
۷
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۹ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
عملیات علیه آمریکایی‌ها در منطقه آغاز شد
۵
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۷ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
تنها دلخوشی مردم در دفاع از میهن همین نیروها هستند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۸ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
حمله به مراسم عروسی؛ جنابت جدید ارتش تروریستی آمریکا در سیریک

سرنگونی پهپاد آمریکایی در آسمان خمین
۸
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۳ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
فقط سوله ها را نزنید در مقابل هر ایرانی باید یک نیرغ آمریکایی جانش گرفته بشه در مقابل هر خسارت صد برابر خسارت بزنید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۵ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
تا بمب اتم رونمایی نشه مرتب به ایران حمله میشه
۵
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۲ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
به لطف پروردگار عزیزم .. ما ملت عزیز و شریف ایران اسلامی حتما پیروز این میدانیم..

روزانه یکی از پایگاه ایشان را کلا نابود کنید..
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۹ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
وقت آن رسیده که بصورت زمینی به مبدا حملات حمله کنیم
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۱ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
بله
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۰ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
سیاست خصمانه آمریکا جنایتکار از سال ۱۳۳۲ تاکنون عنوز هم و باز هم تغییری نکرده است.
سیاست خصمانه ترامپ جنایتکار از سال ۱۳۹۷ تاکنون عنوز هم و باز هم تغییری نکرده است.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۷ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
فوری/ حمله آمریکا به منطقه مسکونی در این استان
جنایت آمریکا در حمله به یک مراسم عروسی در شهرستان سیریک
خبر فوری جنگ | حمله موشکی آمریکا به فرودگاه جیرفت کرمان
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۳ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
ساکت شعار ندهید عمل کنید
۰
۱
پاسخ دادن
۱۲
نهاد مدیریت خلیج‌فارس: فهرست شناور‌های متخلف بروز شد
بقائی: تقلیل فلسفه وجودی سازمان ملل به پیشگیری از بروز جنگ بین ابرقدرت‌ها، خطرناک است
صفحه نخست روزنامه‌ها – پنج‌شنبه ۱۲ شهریور
پاسخ‌های ایران به جنایات آمریکا باید محکم‌تر و دردآورتر باشد
چرا جمهوری اسلامی ایران به پایگاه تیتین در اردن حمله کرد؟
آخرین اخبار
چرا جمهوری اسلامی ایران به پایگاه تیتین در اردن حمله کرد؟
صفحه نخست روزنامه‌ها – پنج‌شنبه ۱۲ شهریور
پاسخ‌های ایران به جنایات آمریکا باید محکم‌تر و دردآورتر باشد
بقائی: تقلیل فلسفه وجودی سازمان ملل به پیشگیری از بروز جنگ بین ابرقدرت‌ها، خطرناک است
نهاد مدیریت خلیج‌فارس: فهرست شناور‌های متخلف بروز شد
شرایط کشور، تغییر رفتار در حوزه سلامت را الزامی کرده است/ تأکید بر پرهیز از ایجاد تقاضا بدون برخورداری از منابع
عارف: با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در جنگ رمضان، شرایط دفاعی کشور دائماً بهبود یافت
عراقچی بر حمایت قاطع ایران از فلسطین تاکید کرد/ درخواست حماس برای اقدام فوری جهان اسلام
تأکید وزیر امور خارجه بر تقویت همکاری‌های اقتصادی و کنسولی ایران و عراق
بقائی: سیریک داستان نیست؛ حتی پروپاگاندای آمریکایی هم حمله به غیرنظامیان را انکار نمی‌کند
سردار ابن‌الرضا: اطلاعات ذی‌قیمتی از ظرفیت‌های فناورانه دشمن داریم
شانزدهمین نمایشگاه خیریه انجمن دیپلماتیک بانوان افتتاح شد
تأکید وزیر امور خارجه بر تقویت همکاری‌های ایران و روسیه در دیدار با سرکنسول جدید ایران در کازان
وزارت خارجه: پاسخ ایران به تجاوز آمریکا در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع انجام شد
قالیباف: ایران و جبهه مقاومت در یک مسیر جوهری علیه استکبار قرار دارند
مومنی: از صداوسیما برای اجرای رویداد ملی «ایران جان» تشکر می‌کنم
بقائی: جنایت در سیریک نشانه دیگری از سقوط اخلاقی آمریکاست
تفاهم اسلام‌آباد و نقش میانجی‌ها؛ تأکید بر تداوم بی‌اعتمادی تهران به واشنگتن
سرلشکر رضایی: راهبرد جدید ایران بنیان‌ دشمن را درهم خواهد شکست
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی: مردم امشب جنایت جنگی آمریکا در هرمزگان را محکوم می‌کنند
نیکزاد: حمله آمریکا به سیریک در استمرار جنایات میناب و لامرد بود
قالیباف: تمام اقدامات آمریکا به تقلید از شیطان و خود آمریکا شیطان بزرگ است
تشریح ابعاد مختلف سفر رئیس‌جمهور به قرقیزستان/ تصویب تشکیل شورای عالی هنر و ادبیات
تکذیب برخی ادعا‌ها درباره توسعه روابط با چین
سپاه: دو فروند کشتی نفتکش متخلف با رفتن روی مین منفجر و متوقف شدند
حمله آمریکا به مراسم عروسی در سیریک، جنایتی ضدانسانی است
ادامه حملات پهپادی ارتش به پایگاه‌های آمریکا در بحرین و امارات