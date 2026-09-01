باشگاه خبرنگاران جوان - با مریم کاظمی دکترا تخصصی مشاوره خانواده به سراغ پشت‌پرده آسیب‌هایی می‌رویم که همین عکس‌ها و ویدئو‌های فیلترشده به زندگی‌مشترک‌مان وارد می‌کنند.

وقتی سم مقایسه، به جان زندگی‌های واقعی می‌افتد

صفحه‌های شیک و رنگ و لعاب‌دار فضای مجازی، طوری یک عشق بی‌عیب‌ونقص را به رخ می‌کشند که خیلی از ما بی‌آنکه حواسمان باشد، به شریک زندگی‌مان بدبین می‌شویم و حسرت زندگی دیگران را می‌خوریم.

مریم کاظمی درباره تأثیر این تصاویر بر روابط عاطفی می‌گوید: «شبکه‌های اجتماعی فقط روی انتظارات ما از همسر آینده اثر نمی‌گذارند، بلکه ممکن است روی ارزیابی ما از همسر فعلی‌مان هم تأثیر بگذارند. همان‌طور که چند دقیقه پیش اشاره کردم، فردی را تصور کنید که همسرش را با شوهر یا همسر یک اینفلوئنسر مقایسه می‌کند؛ «ببین همسر فلانی هر روز برایش گل می‌خرد، می‌آید خانه و هر روز با ریتم آهنگ وارد می‌شود. فلانی را ببین با چه لباس‌هایی در خانه دارد کار می‌کند. خودت نگاه کن بچه‌داری فلانی را ببین که چطور است. ببین برای تولدش چه کار کرده، ببین چطور با هم صحبت می‌کنند، ببین چطور با هم محبت می‌کنند.»

این روانشناس معتقد است مسئله اینجاست که ما نمی‌دانیم این تصویر چقدر واقعیت دارد و تا چه اندازه واقعیت رابطه آنها را به ما نشان می‌دهد.

آمار ناگفته از گردابِ آسیب‌های دنیای مجازی

پشت ظاهر قشنگ و لایک‌های میلیونی این پلتفرم‌ها، آمار تلخی از شکاف‌های عاطفی و جدایی‌ها پنهان شده که همگی دست‌پخت مواجهه ناآگاهانه با این ویترین‌های جادویی است.

این متخصص مشاوره با اشاره به پژوهش‌های اخیر در حوزه آسیب‌های رسانه‌ای بیان می‌کند: «پژوهش‌های جدیدتر تأکید کرده‌اند که اثر شبکه‌های اجتماعی روی کیفیت رابطه، فقط یک اثر ساده و یکسان برای همه نیست. یعنی این‌طور نیست که بگوییم شبکه اجتماعی ذاتاً بد یا ذاتاً خوب است. این موضوع بستگی به فردی دارد که آن محتوا را می‌بیند و تأثیری دارد که از آن می‌گیرد.

اما ۸۰ تا ۹۰ درصد تأثیرگذاری‌ها، طبق تحقیقات انجام‌شده و مقالاتی که در سال‌های اخیر در خارج و داخل ایران منتشر شده، نشان می‌دهد که این اثر، اثر مخربی است؛ به خاطر اینکه آمار طلاق ما افزایش داشته، آمار خودکشی‌ها افزایش داشته و آمار خیانت‌ها افزایش داشته است. این مسئله حاکی از آن است که شبکه‌های اجتماعی، به خاطر اینکه بستر استفاده از آن برای ما فراهم نبوده و ما با دریای عظیمی از زندگی‌ها روبه‌رو شده‌ایم، تأثیرات مخربشان بیشتر از تأثیرات خوبشان بوده است.»

همسر واقعی می‌خواهید یا شومَن اینستاگرامی؟

قبل از اینکه غرق آرزو‌های قشنگِ فضای مجازی شویم، بد نیست کلاه خودمان را قاضی کنیم و ببینیم چقدر از خواسته‌هایمان واقعی است و چقدرش حاصل جوزدگی رسانه‌ای!

مریم کاظمی با طرح یک پرسش کلیدی در تحلیل ریشه رفتار‌های مقایسه‌ای هشدار می‌دهد: «مشکل اصلی شبکه‌های اجتماعی این نیست که به ما نشان می‌دهد چه کسی جذاب است؛ مشکل این است که باعث می‌شود من واقعیت زندگی خودم، پشت صحنه زندگی خودم را، با ویترین یک نفر مقایسه کنم.

قبل از اینکه بگویم همسر ما باید این‌طور باشد و این ویژگی‌ها را داشته باشد، بهتر است از خودم بپرسم: آیا این انتظار واقعاً از ارزش‌ها و نیاز‌های عمیق من می‌آید یا چیزی است که به دفعات متعدد در فضای مجازی دیده‌ام؟

و شاید مهم‌تر از آن، آیا من به دنبال یک همسر واقعی هستم یا به دنبال یک همسر نمایشی که به‌واسطه پلتفرم‌های مجازی در ذهن من ساخته و پرداخته شده است؟»

در قسمت بعدی این پرونده، در گفت‌و‌گو با این روان‌شناس به این موضوع می‌پردازیم که چطور موقع انتخاب همسر، چشم‌مان را از فیلتر‌های رنگارنگ اینستاگرام پاک کنیم و یک همسر واقعی برای زندگی‌مان پیدا کنیم؛ نه کسی که شبیه داستان‌ها و ویترین‌های اینستاگرامی باشد. پس در صفحه زندگی همراه ما باشید.

منبع: فارس