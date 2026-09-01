باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - ابوالقاسم پناهی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نکا گفت: کاروان ترویجی کنترل مگس میوه مدیترانهای با هدف آموزش و توانمندسازی باغداران، ارتقای سطح آگاهی آنان در زمینه شناسایی بهموقع آفت و آشنایی با روشهای پیشگیری و کنترل اصولی آن، در دهستان قرهطغان برگزار شد.
او افزود: با توجه به وجود ظرفیت قابل توجه باغی در این دهستان، آموزش بهرهبرداران و اجرای اقدامات پیشگیرانه، نقش مهمی در کاهش خسارتهای ناشی از این آفت و صیانت از تولیدات باغی دارد. سطح باغهای دهستان قرهطغان ۹ هزار هکتار میباشد که شامل چهار هزار و ۷۰۰ هکتار باغ سیاهریشه و چهار هزار و ۳۰۰ هکتار باغ مرکبات است که هزار و ۷۰۰ هکتار آن به نارنگی اختصاص دارد و هماکنون در معرض خسارت مگس میوه مدیترانهای قرار دارد.
پناهی با تأکید بر ضرورت پایش مستمر و همراهی باغداران در طرحهای پیشگیرانه، گفت: با توجه به جمعیت بالای این آفت، هرگونه سهلانگاری در کنترل بهموقع آن، موجب افت عملکرد و بروز خسارت اقتصادی در باغات خواهد شد. از این رو، اطلاعرسانی بهموقع و گسترده و مشارکت فعال بهرهبرداران در کنار اقدامهای فنی کارشناسان، کلید اصلی موفقیت در مدیریت پایدار این آفت محسوب میشود.
او در جمعبندی این کاروان ترویجی، با اشاره به حساسیت مرحله فعلی رشد میوه، افزود: امسال به دلیل شرایط اقلیمی، احتمال طغیان آفت بیشتر از سالهای قبل است و هر روز تأخیر در اجرای دقیق برنامههای کنترل، میتواند خسارتهای جبرانناپذیری به بار آورد.