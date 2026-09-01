مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جویبار از اجرای احکام ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در سطح پنج هزار متر مربع از اراضی روستا‌های بخش مرکزی این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - عبدالله رحیمی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جویبار از اجرای احکام صادره بر اساس ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در این شهرستان خبر داد و گفت:این عملیات در سطحی بالغ بر ۵ هزار متر مربع از اراضی روستا‌های بخش مرکزی در منطقه «میانده» و «شیب آبندان» انجام شده است.

او افزود: در این راستا با حضور نماینده اجرای احکام و دادستانی جویبار، نماینده نیروی انتظامی، نماینده حراست و رئیس اداره امور اراضی شهرستان، تعداد دو قطعه زمین مشمول ماده ۳ قانون مذکور شناسایی و نسبت به قلع و قمع بنا‌های غیرمجاز و بازگشت زمین‌ها به وضعیت سابق اقدام شد.

رحیمی با تأکید بر اهمیت اجرای این احکام، گفت: تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی، تهدیدی جدی برای امنیت غذایی و توسعه پایدار بخش کشاورزی محسوب می‌شود و برخورد با این پدیده، نیازمند عزم همگانی و هماهنگی بین‌بخشی است.

او در ادامه با اشاره به نقش راهبردی اراضی حاصلخیز شهرستان جویبار در تأمین محصولات استراتژیک حوزه کشاورزی، افزود: هر مترمربع از این اراضی که از چرخه تولید خارج شود، به معنای کاهش توان کشور در تأمین مواد غذایی و افزایش وابستگی به واردات است؛ از این رو، صیانت از این مواهب خدادادی، نه تنها یک وظیفه قانونی، بلکه رسالتی ملی محسوب می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی جویبار در پایان با بیان اینکه نظارت مستمر بر اراضی کشاورزی و برخورد قاطع با متخلفان، با همکاری دستگاه‌های قضائی و انتظامی، به‌صورت جدی در دستور کار این مدیریت قرار دارد، از کشاورزان و بهره‌برداران بخش خواست تا هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز را به سامانه ۱۳۱ گزارش دهند.

برچسب ها: قلع و قمع ، اراضی کشاورزی
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