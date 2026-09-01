باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه مدعی شد که اگر ایران به حملات واشنگتن پاسخ دهد، کشورش آن را «در سطح بسیار سخت‌تر و بالاتری» هدف قرار خواهد داد.

ترامپ در یک پست تروث سوشال ادعا کرد که حملات هوایی جدید پس از تلاش‌های ایران برای مین‌گذاری مجدد در تنگه هرمز و حملات موشکی اخیر به پایگاه‌های نظامی آمریکا در اردن صورت می‌گیرد.

رئیس جمهور آمریکا مدعی شد: اگر ایران به خاطر این حمله بسیار موجه تلافی کند، دوباره در سطح بسیار سخت‌تر و بالاتری مورد حمله قرار خواهد گرفت، اما این بزرگترین حمله از همه آنها نخواهد بود، حمله‌ای که در انتظار است و وقتی تمام شود، چیز بسیار کمی از ایران باقی خواهد ماند!