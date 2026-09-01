رئیس جمهور آمریکا بار دیگر با تکرار تهدیدات خود مدعی شد که حملات سختی به ایران خواهد کرد!

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه مدعی شد که اگر ایران به حملات واشنگتن پاسخ دهد، کشورش آن را «در سطح بسیار سخت‌تر و بالاتری» هدف قرار خواهد داد.

ترامپ در یک پست تروث سوشال ادعا کرد که حملات هوایی جدید پس از تلاش‌های ایران برای مین‌گذاری مجدد در تنگه هرمز و حملات موشکی اخیر به پایگاه‌های نظامی آمریکا در اردن صورت می‌گیرد.

رئیس جمهور آمریکا مدعی شد: اگر ایران به خاطر این حمله بسیار موجه تلافی کند، دوباره در سطح بسیار سخت‌تر و بالاتری مورد حمله قرار خواهد گرفت، اما این بزرگترین حمله از همه آنها نخواهد بود، حمله‌ای که در انتظار است و وقتی تمام شود، چیز بسیار کمی از ایران باقی خواهد ماند! 

برچسب ها: دونالد ترامپ ، تنگه هرمز
خبرهای مرتبط
مجلس نمایندگان آمریکا برای جلوگیری از تعطیلی دولت، لایحه بودجه موقت را تصویب کرد
آمریکا به شهروندانش در منطقه هشدار داد/ احتمال لغو پرواز‌ها و بسته‌شدن حریم هوایی
آمریکایی‌ها از عملکرد ترامپ در جنگ ایران ناراضی‌اند
حجاب فرماندار نیویورک در مسجد جنجال‌برانگیز شد
لایحه تحریم‌های جدید علیه روسیه با مخالفت در مجلس نمایندگان آمریکا مواجه شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تکرار ادعا‌های جنگ‌طلبانه ترامپ درباره ایران
گستاخی تازه رئیس جمهور آمریکا؛ پیشنهاد تغییر نام «تنگه هرمز» به «تنگه ترامپ»
هلند بخش بزرگی از ذخایر طلای خود را از آمریکا و کانادا خارج کرد
وزارت خارجه روسیه: اقدامات ضدروسی آلمان با واکنش سخت مواجه خواهد شد
راشا تودی: نظم جدید جهانی در سازمان همکاری شانگهای شکل می‌گیرد
ترامپ: انتخابات ونزوئلا فعلاً برگزار نمی‌شود
هیل: سومین تلاش برای استیضاح ترامپ تقریباً اجتناب‌ناپذیر است
بیش از ۲۳۰ مقام سابق هلندی خواستار تشدید فشار بر اسرائیل شدند
شی جین‌ پینگ: کشور‌های آسیای غربی با مداخله خارجی مخالفت کنند
سازمان ملل: گوترش حملات علیه غیرنظامیان را محکوم می‎‌کند
آخرین اخبار
تمدید استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه تا سال ۲۰۲۷
دیدار ویتکاف با مقام امنیتی امارات درباره ایران
ترامپ: از اسرائیل در مقابل ایران مراقبت می‌کنم
وزارت خارجه روسیه: اقدامات ضدروسی آلمان با واکنش سخت مواجه خواهد شد
ترامپ: انتخابات ونزوئلا فعلاً برگزار نمی‌شود
تکرار ادعا‌های جنگ‌طلبانه ترامپ درباره ایران
راشا تودی: نظم جدید جهانی در سازمان همکاری شانگهای شکل می‌گیرد
سازمان ملل: گوترش حملات علیه غیرنظامیان را محکوم می‎‌کند
هیل: سومین تلاش برای استیضاح ترامپ تقریباً اجتناب‌ناپذیر است
شی جین‌ پینگ: کشور‌های آسیای غربی با مداخله خارجی مخالفت کنند
گستاخی تازه رئیس جمهور آمریکا؛ پیشنهاد تغییر نام «تنگه هرمز» به «تنگه ترامپ»
هلند بخش بزرگی از ذخایر طلای خود را از آمریکا و کانادا خارج کرد
بیش از ۲۳۰ مقام سابق هلندی خواستار تشدید فشار بر اسرائیل شدند
اتحادیه اروپا خواستار بازنگری در صدور ویزا برای روس‌ها شد
ادعای کاتس: اسرائیل برای خروج فلسطینیان از غزه آماده است
زلنسکی تهدیدات خود علیه هوانوردی غیرنظامی در آسمان روسیه را تکرار کرد
آلمان مجوز صادرات نزدیک به ۹۳۰ میلیون دلار تجهیزات نظامی به اسرائیل را صادر کرده است
احتمال دیدار سه‌جانبه پوتین، ترامپ و شی در پاییز امسال
نتانیاهو عقب نشینی اشغالگران از نوار غزه را رد کرد
پوتین: روابط روسیه و چین به‌ صورت پویا در حال توسعه است
بسنت از احتمال تحریم دارایی‌های دیجیتال ایران خبر داد
آمریکا آزمایش نظامی هوش مصنوعی را در اوکراین انجام می‌دهد
تنش‌های منطقه محموله‌های نفتی عازم هند را به تاخیر انداخت
شمار شهدای غزه به ۷۳ هزار و ۴۷۰ نفر رسید
روسیه کاردار آلمان را احضار کرد
اردوغان: آماده کمک به آغاز روند صلح اوکراین هستیم
مرگ دو خدمه فیلیپینی نفتکش سعودی در تنگه هرمز
فرانسه خواستار توقف تجارت اتحادیه اروپا با شهرک‌های اسرائیلی شد
هشدار ایندیپندنت درباره انتشار ویدئوی جعلی ترامپ از حمله به جزیره خارک
پاکستان: آمریکا و ایران می‌توانند به مسیر مذاکره بازگردند