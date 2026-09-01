باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر محمدرضا ظفرقندی عصر سه شنبه در حاشیه آئین افتتاح بیمارستان ۱۰۰ تختخوابی شفا گلبهار در جمع خبرنگاران در خصوص بومی‌گزینی نیز اظهار کرد: در دفترچه کنکور پارسال و امسال بومی‌گزینی در اولویت بود و برنامه ریزی برای پذیرش نیرو‌های بومی براساس نیاز مناطق صورت گرفته است.

وی در خصوص تجهیز بیمارستان گلبهار به دستگاه سی تی اسکن نیز بیان کرد: این دستگاه بر اساس قانون سطح بندی و جمعیت مناطق تعلق می‌گیرد که البته در گلبهار تامین این دستگاه ضروری است.

وزیر بهداشت ادامه داد: برخی بیمارستان‌ها در کشور سطح اشغال ۲۰ درصدی دارند چنانچه ضریب اشغال بیمارستان گلبهار به بیش از ۷۰ درصد برسد ارتقای این بیمارستان در دستور قرار می‌گیرد.

بیمارستان شفا در سال ۱۳۹۰ کلنگ زنی شد و امروز بعد از ۱۵ سال به بهره‌برداری رسید.