باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ علیرضا مقدم مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجان غربی در گفتوگو با خبرنگار ما با اعلام این خبر اظهار کرد: همزمان با آخرین روزهای هفته دولت و در راستای توسعه عدالتمحور و ارتقای کیفیت زندگی روستاییان، پروژههای متعدد عمرانی و مقاومسازی در جنوب استان با مشارکت مردم و دستگاههای اجرایی به بهرهبرداری رسید.
وی در تشریح پروژههای شهرستان چهاربرج گفت: در این شهرستان ۵۲ پروژه عمرانی و مسکن با حضور مسئولان استانی و شهرستانی افتتاح شد که شامل اجرای ۲ پروژه طرح هادی و آسفالتریزی معابر در بخش فیروزآباد با اعتباری بالغ بر ۱۳۰ میلیارد ریال (با مشارکت دهیاریها) و همچنین ۵۰ واحد مسکن روستایی مقاومسازی و نوسازیشده است.
مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجانغربی همچنین با اشاره به افتتاح پروژههای شهرستان میاندوآب افزود: در شهرستان میاندوآب نیز طرح هادی روستاهای سرچنار، سبزی، تلخاب، نظامآباد، قزلحسن، حاجحسن علیا، ساتلمش محمدلو، حاجیبهزاد، مظفرآباد، حسنکندی و ملکآباد به بهرهبرداری رسید.
مقدم خاطرنشان کرد: پروژههای عمرانی میاندوآب شامل زیرسازی، آسفالت، جدولگذاری، اجرای آبرو و کانیو با اعتبار کلی ۳۶۰ میلیارد ریال به اتمام رسیده و در کنار آن، ۱۵۰ واحد مسکن روستایی مقاومسازیشده نیز تحویل روستاییان شریف منطقه شد.