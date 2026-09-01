 مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجان‌غربی از افتتاح و بهره‌برداری همزمان ۲۱۳ پروژه اجرای طرح هادی و مقاوم‌سازی مسکن روستایی در شهرستان‌های میاندوآب و چهاربرج، همزمان با گرامیداشت هفته دولت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ علیرضا مقدم مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجان غربی در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اعلام این خبر اظهار کرد: همزمان با آخرین روزهای هفته دولت و در راستای توسعه عدالت‌محور و ارتقای کیفیت زندگی روستاییان، پروژه‌های متعدد عمرانی و مقاوم‌سازی در جنوب استان با مشارکت مردم و دستگاه‌های اجرایی به بهره‌برداری رسید.

وی در تشریح پروژه‌های شهرستان چهاربرج گفت: در این شهرستان ۵۲ پروژه عمرانی و مسکن با حضور مسئولان استانی و شهرستانی افتتاح شد که شامل اجرای ۲ پروژه طرح هادی و آسفالت‌ریزی معابر در بخش فیروزآباد با اعتباری بالغ بر ۱۳۰ میلیارد ریال (با مشارکت دهیاری‌ها) و همچنین ۵۰ واحد مسکن روستایی مقاوم‌سازی و نوسازی‌شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجان‌غربی همچنین با اشاره به افتتاح پروژه‌های شهرستان میاندوآب افزود: در شهرستان میاندوآب نیز طرح هادی روستاهای سرچنار، سبزی، تلخاب، نظام‌آباد، قزل‌حسن، حاج‌حسن علیا، ساتلمش محمدلو، حاجی‌بهزاد، مظفرآباد، حسن‌کندی و ملک‌آباد به بهره‌برداری رسید.

مقدم خاطرنشان کرد: پروژه‌های عمرانی میاندوآب شامل زیرسازی، آسفالت، جدول‌گذاری، اجرای آبرو و کانیو با اعتبار کلی ۳۶۰ میلیارد ریال به اتمام رسیده و در کنار آن، ۱۵۰ واحد مسکن روستایی مقاوم‌سازی‌شده نیز تحویل روستاییان شریف منطقه شد.

برچسب ها: افتتاح طرح ، بنیاد مسکن
خبرهای مرتبط
افتتاح پروژه بهسازی و آسفالت روستای حسن آباد شهرستان رزن در دهه فجر
افتتاح پروژه‌های مسکن روستایی بنیاد مسکن نهاوند
مدیر کل بنیاد مسکن لرستان:
۳۴ طرح عمرانی در لرستان افتتاح شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ضربه مرزبانان ارومیه به قاچاقچی سلاح
جهش در زیرساخت‌های درمانی ارومیه/ بهره‌برداری ۵ پروژه سلامت در مناطق روستایی
آخرین اخبار
ضربه مرزبانان ارومیه به قاچاقچی سلاح
جهش در زیرساخت‌های درمانی ارومیه/ بهره‌برداری ۵ پروژه سلامت در مناطق روستایی
جریمه ۵ میلیاردی قاچاقچی شکلات و بیسکویت‌های خارجی در ارومیه
افزایش ۶۸ درصدی بارش‌ها در آذربایجان‌غربی/ ثبت رکورد بارش ۱۲۷۲ میلی‌متری در سردشت