معاون اول رئیس جمهور گفت: آن‌چه امروز شاهد آن هستیم بیشتر عملیات روانی با هدف اثرگذاری بر جامعه و بازار است.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم اقتصادی دولت روز سه شنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ به ریاست محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهوری با هدف بررسی آخرین وضعیت بازار ارز، هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی و اتخاذ تصمیمات لازم برای مقابله با جنگ اقتصادی دشمن، در محل بانک مرکزی تشکیل جلسه داد.

در نشست تیم اقتصادی دولت در بانک مرکزی که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر دادگستری، رئیس کل بانک مرکزی، دبیر هیأت دولت و مدیران ارشد دستگاه‌های اقتصادی برگزار شد، آخرین تحولات بازار ارز، میزان تخصیص ارز به بخش‌های مختلف، صادرات و واردات، تراز تجاری، وضعیت تأمین کالا‌های اساسی و اجرای سیاست کالابرگ الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه اعلام شد که ارز مورد نیاز کشور به میزان کافی در دسترس است و تأمین ارز از ابتدای امسال برای کالا‌های اساسی و دارو نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است. همچنین تأکید شد تأمین کالا‌های اساسی تحت هر شرایطی ادامه خواهد یافت و در این زمینه نگرانی وجود ندارد.

عارف با تأکید بر آمادگی دولت برای مقابله با جنگ اقتصادی دشمن گفت: دشمن پس از ناکامی در دو جنگ تحمیلی اخیر، تمرکز خود را بر حوزه اقتصادی و ایجاد نگرانی و نااطمینانی در جامعه قرار داده است، اما دولت برای مواجهه با این شرایط برنامه دارد و دستگاه‌های اقتصادی با هماهنگی و فرماندهی واحد، تحولات را دنبال و مدیریت می‌کنند.

معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به فضاسازی‌های اخیر آمریکا تأکید کرد: آمریکا هر اقدامی که می‌توانسته علیه ملت ایران انجام داده و امروز کار جدیدی نمی‌تواند بکند. بخش مهمی از آنچه امروز شاهد آن هستیم، عملیات روانی با هدف اثرگذاری بر انتظارات جامعه و بازار است و نباید اجازه دهیم این فضاسازی‌ها بر اقتصاد کشور اثر بگذارد.

وی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری ابعاد امنیتی و سیاسی پیدا کرده است، افزود: بازار به دنبال پیش‌بینی آینده است و باید با سیاست‌های درست، ثبات و اطمینان را در فضای اقتصادی تقویت کنیم. تجربه‌های گذشته نشان داده است که صرف دخالت دولت در بازار ارز راه‌حل مشکلات این حوزه نیست و باید همزمان نیاز‌های بخش‌های صنعت و خدمات، از جمله تأمین سرمایه در گردش، مورد توجه قرار گیرد.

عارف با تأکید بر اینکه تأمین کالا‌های اساسی خط قرمز دولت است، گفت: در هر شرایطی ارز مورد نیاز کالا‌های اساسی تخصیص خواهد یافت و این راهبرد با قوت ادامه پیدا می‌کند تا مردم از تأمین کافی کالا‌های مورد نیاز خود اطمینان داشته باشند.

معاون اول رئیس‌جمهوری حمایت از تولید و اشتغال را از دیگر محور‌های اصلی برنامه اقتصادی دولت در شرایط کنونی دانست و افزود: بسته‌های رونق تولید و افزایش اشتغال از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شده و در دولت در حال بررسی است. در شرایط جنگ اقتصادی باید ضمن حفظ تولید موجود، زمینه رونق بیشتر تولید و افزایش اشتغال را فراهم کنیم و تأمین مواد اولیه، سرمایه در گردش و انرژی مورد نیاز واحد‌های تولیدی را با جدیت دنبال کنیم.

وی همچنین بر ضرورت حمایت از معیشت خانوار‌ها تأکید کرد و گفت: پیش از آغاز مهرماه باید برای حداقل چند دهک جامعه، از طریق افزایش مبلغ کالابرگ الکترونیکی یا مسیر دیگری، اقدام مؤثری انجام شود تا بخشی از نیاز‌های خانواده‌ها در آغاز سال تحصیلی تأمین شود.

عارف با تأکید بر اینکه دولت برای کنترل آثار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جنگ اقتصادی برنامه مشخصی دارد، از بخش‌های مختلف اقتصادی خواست پیشنهاد‌های خود را به‌صورت کارشناسی بررسی و جمع‌بندی کنند تا تصمیمات لازم با سرعت در دولت نهایی و اجرایی شود.

معاون اول رئیس‌جمهوری با تأکید بر مدیریت شرایط اقتصادی کشور و ضرورت پرهیز از تأثیرپذیری از عملیات روانی دشمن گفت: شرایط به‌خوبی مدیریت می‌شود و با اجرای برنامه‌های دولت، وضعیت در آینده بهتر خواهد شد. دشمن همان‌گونه که در میدان‌های گذشته نتوانست به اهداف خود برسد، در جنگ اقتصادی نیز موفق نخواهد شد و پیروز قطعی این میدان ملت ایران است.

عارف صبح سه شنب۰، ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ نیز با حضور در سازمان برنامه و بودجه، ضمن بررسی اولویت‌های اقتصادی و بودجه‌ای دولت، بر تأمین معیشت مردم، مهار تورم، رشد اقتصادی، رفع ناترازی‌های انرژی و مدیریت صحیح منابع کشور تأکید کرده بود.

برچسب ها: معاون اول رئیس جمهور ، آمریکا
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