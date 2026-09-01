باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه پس از افزایش تنش‌ها، هشدار‌های امنیتی جدیدی را در سفارتخانه‌های سراسر غرب آسیا صادر کرد.

در هشدار‌هایی که تقریباً در تمام سفارتخانه‌های آمریکا در غرب آسیا از جمله اراضی اشغالی با اشاره به «تنش‌ها» صادر شد، آمده است که محیط امنیتی همچنان «پیچیده با پتانسیل تشدید پیش‌بینی نشده» است.

وزارت امور خارجه آمریکا از شهروندان آمریکایی در غرب آسیا خواست تا هوشیاری خود را افزایش دهند و از لغو احتمالی پروازها، بسته شدن حریم هوایی و اختلالات سفر آگاه باشند.

منبع: العربیه