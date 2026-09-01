نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از آمادگی تمام قد مجلس برای مقابله با جنگ اقتصادی در کنار دولت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید علی حسینی - نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر شکست دشمن در محاسباتش در جنگ اقتصادی گفت: از روز ابتدای جنگ مجلس به همراه تمامی نمایندگانش در کنار مردم‌عزیز کشورمان بودند بلاخص در هفته و ماه‌های اخیر که دشمن با محاسبات اشتباهش خیال می‌کرد می‌تواند با تحریم کشور و ملت بزرگ ایران را در جنگ اقتصادی شکست دهد، اما تا به امروز همگان شاهدیم در در هیچ یک از حوزه‌ها مشکلی نداشتیم و چرخ کشور در عین پویایی در حال چرخیدن است.

نیکزاد با اعلام حمایت قاطع مجلس از دولت در جنگ اقتصادی با دشمنان این مرز و بوم افزود: مجلس در کنار دولت هم به عنوان ناظر و هم به عنوان طالبه‌گر ایستاده است، هر مباحث اقتصادی و قوانینی را بخواهند تا دست دولت را در این جنگ اقتصادی باز نگه دارد مصوب خواهیم کرد چرا که اولویت ما برقراری و حفظ تعادل اقتصاد در سطح کشور است تا مردم در این حوزه آسیبی نبیند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دشمن در این دوره شریان اصلی اقتصاد کشور را هدف قرار داده است گفت: ما هفت ساله که در حال تحریم شدنیم و این موضوع تازه‌ای برای ما نیست، در این ایام جنگ هم دشمن با هدف قراردادن شریان اصلی اقتصاد کشور سعی در ایجاد ناامنی اقتصادی و ناراضی کردن مردم داشت که به خواست خدا تا به امروز در این زمینه ناکام بودند و با همراهی دولت و مجلس و مردم همیشه در صحنه کشورمون بعد از این هم ناکام خواهند ماند.