باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ جعفر پورمختار مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی، اظهار کرد: در راستای تحقق درآمدهای پایدار و اجرای عدالت اقتصادی، مجموع درآمدهای مالیاتی وصولشده در استان به ۲۸.۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی با تأکید بر نقش مستقیم مالیات در آبادانی و رفاه عمومی افزود: طی این مدت، بالغ بر ۷ هزار و ۶۳۲ میلیارد تومان از محل تسهیم عوارض ارزش افزوده جهت توسعه زیرساختها و خدمات عمومی استان تخصیص یافته است.
پورمختار در تشریح جزئیات بازتوزیع عوارض ارزش افزوده در بخشهای مختلف خاطرنشان کرد: در حوزه سلامت و درمان ۸۴۲ میلیارد تومان، صندوق بازنشستگان ۷۱۲ میلیارد تومان، توسعه ورزش و جوانان ۲۷۱ میلیارد تومان و در حوزه عوارض آلایندگی ۲۰ میلیارد تومان توزیع شده است.
مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی در ادامه به وصول مالیات از بخشهای خاص اشاره کرد و گفت: در بخش مالیات بر خودروهای لوکس و گرانقیمت، مبلغ ۸۴ میلیارد تومان وصول و به خزانه واریز شده است.
مبارزه قاطع با فرار مالیاتی
وی با اشاره به اقدامات نظارتی و مبارزه بیامان با فرار مالیاتی تصریح کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان تیرماه ۱۴۰۵، بر اساس ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم، بیش از ۶۳۷ میلیارد تومان مالیات از محل شناسایی و برخورد با پروندههای فرار مالیاتی در سطح استان وصول گردید.
مشارکت مستقیم مؤدیان در تأمین مالی پروژههای عمرانی
پورمختار با اشاره به اجرای موفق طرح نشاندار کردن مالیاتها توسط مؤدیان در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بیان کرد: در این بازه زمانی، در مجموع ۹۴ پروژه عمرانی و زیربنایی با نیاز اعتباری بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد ریال ۱۲۰۰ میلیارد تومان در آذربایجان غربی معرفی شد که با استقبال چشمگیر فعالان اقتصادی، بهطور متوسط ۵۶ درصد از اعتبارات مورد نیاز این پروژهها مستقیماً توسط مؤدیان واجد شرایط تأمین شد.