مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان وقوع هرگونه انفجار یا اصابت در شهرستان لنگرود را تکذیب کرد.

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u062d\u0645\u062f \u0639\u0644\u06cc \u0648\u06cc\u0634\u06a9\u0627\u06cc\u06cc \u0628\u0627 \u0627\u0634\u0627\u0631\u0647 \u0628\u0647 \u0628\u0631\u062e\u06cc \u062e\u0628\u0631\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u0634\u062f\u0647 \u0645\u0628\u0646\u06cc \u0628\u0631 \u0627\u0646\u0641\u062c\u0627\u0631 \u06cc\u0627 \u0627\u0635\u0627\u0628\u062a \u062f\u0631 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0644\u0646\u06af\u0631\u0648\u062f \u0627\u06cc\u0646 \u062e\u0628\u0631 \u0631\u0627 \u062a\u06a9\u0630\u06cc\u0628 \u06a9\u0631\u062f\u200c\u0648 \u06af\u0641\u062a: \u0648\u0636\u0639\u06cc\u062a \u0627\u06cc\u0646 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0622\u0631\u0627\u0645 \u0648 \u0639\u0627\u062f\u06cc \u0627\u0633\u062a.\n\u0645\u0646\u0628\u0639: \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627