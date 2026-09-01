مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان وقوع هرگونه انفجار یا اصابت در شهرستان لنگرود را تکذیب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد علی ویشکایی با اشاره به برخی خبر‌های منتشر شده مبنی بر انفجار یا اصابت در شهرستان لنگرود این خبر را تکذیب کرد‌و گفت: وضعیت این شهرستان آرام و عادی است.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

برچسب ها: حمله دشمن ، تکذیب
خبرهای مرتبط
معاون استانداری:
هیچ نقطه‌ای از کرمانشاه مورد اصابت دشمن قرار نگرفته است
سرپرست میراث فرهنگی:
۵ اثر تاریخی کرمانشاه در جنگ رمضان تخریب و دچار آسیب شد
حمله دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی به ۲ منطقه در آذربایجان شرقی
رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت‌:
دیگر جنگی آغاز نخواهد شد/ دشمن اشتباه محاسباتی داشت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
برای جلوگیری از ورود بیماری به ایران پایگاه بهداشت مرزی احیا شود
آخرین اخبار
برای جلوگیری از ورود بیماری به ایران پایگاه بهداشت مرزی احیا شود
لزوم استفاده بیشتر از ظرفیت بنادر شمالی و مرز‌های زمینی
کشور‌های حاشیه خلیج فارس، عمده مصرف کننده چای ایرانی
کشف ۱۵ قلم ظروف و اشیای عتیقه در لاهیجان
دادستان: ۶ نفر در رضوانشهر به دلیل فساد مالی دستگیر شدند
توقف رئیس‌جمهور در فرودگاه رشت، فرصتی برای تشریح ظرفیت‌های گیلان
پلیس دختر گمشده صومعه‌سرایی را پیدا کرد
جان باختن ۳۱ نوجوان در پی تصادفات موتورسیکلت در گیلان
شرایط نامناسب برای شنا در سواحل گیلان