همزمان با تداوم حماسه‌آفرینی مردم در صحنه، بروجردی‌ها نیز در «شب ۱۸۵» با حضوری پرشور و دشمن‌شکن در خیابان‌ها، بار دیگر وحدت، بصیرت و پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش  - مردم ولایت‌مدار و انقلابی بروجرد در «شب ۱۸۵» با حضور گسترده و پرشور خود در خیابان‌ها، جلوه‌ای دیگر از همبستگی و ایستادگی را به نمایش گذاشتند.

 این حضور پرشور، بار دیگر نشان داد که مردم بروجرد در بزنگاه‌های حساس، با حفظ انسجام و هوشیاری، در صحنه حاضر هستند و اجازه نخواهند داد دشمنان و بدخواهان، وحدت و آرامش جامعه را هدف قرار دهند.

 حضور اقشار مختلف مردم در این حماسه خیابانی، تصویری روشن از اتحاد، همدلی و عزم عمومی برای دفاع از عزت و امنیت کشور به نمایش گذاشت؛ حضوری که پیام آن فراتر از خیابان‌های بروجرد، به گوش دشمنان و بدخواهان ملت ایران رسید.

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برچسب ها: تجمع ، لرستان
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