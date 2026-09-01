معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان از حمله دشمن تروریست و جنایتکار آمریکایی به یک منزل مسکونی و مراسم عروسی در شهر کوهستک سیریک خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد نفیسی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان با اشاره به حملات دشمن آمریکایی طی شامگاه سه شنبه به نقاطی در استان هرمزگان، اظهار کرد: دشمن جنایتکار آمریکایی، با حمله به یک منطقه مسکونی در شهرستان سیریک باری دیگر مرتکب جنایت جنگی در استان هرمزگان شد.

وی افزود: این‌ حمله به یک منزل مسکونی در شهر کوهستک از توابع شهرستان سیریک انجام شده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان تأکید کرد: بلافاصله بعد از وقوع حادثه نیروهای امدادی به محل اعزام شده‌اند.

وی افزود: یک مراسم عروسی در بندر کوهستک شهرستان سیریک هدف ترکش‌های حمله دشمن آمریکایی قرار گرفت که کار آواربرداری در محل جشن عروسی تمام شده ، تاکنون ۳۵ نفر دچار جراحت‌های سنگین شده‌اند؛ ۴ شهید داشته‌ایم که یک کودک ۴ ساله و یک خانم از آن جمله هستند.