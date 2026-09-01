معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان از حمله دشمن تروریست و جنایتکار آمریکایی به یک منزل مسکونی و مراسم عروسی در شهر کوهستک سیریک خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد نفیسی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان با اشاره به حملات دشمن آمریکایی طی شامگاه سه شنبه به نقاطی در استان هرمزگان، اظهار کرد: دشمن جنایتکار آمریکایی، با حمله به یک منطقه مسکونی در شهرستان سیریک باری دیگر مرتکب جنایت جنگی در استان هرمزگان شد.

وی افزود: این‌ حمله به یک منزل مسکونی در شهر کوهستک از توابع شهرستان سیریک انجام شده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان تأکید کرد: بلافاصله بعد از وقوع حادثه نیروهای امدادی به محل اعزام شده‌اند.

وی افزود: یک مراسم عروسی در بندر کوهستک شهرستان سیریک هدف ترکش‌های حمله دشمن آمریکایی قرار گرفت که کار آواربرداری در محل جشن عروسی تمام شده ، تاکنون ۳۵ نفر دچار جراحت‌های سنگین شده‌اند؛ ۴ شهید داشته‌ایم که یک کودک ۴ ساله و یک خانم از آن جمله هستند.

 

برچسب ها: حمله دشمن ، مراسم عروسی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
سیامک
۰۴:۰۱ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
شما دارید پایگاه های نیمه متروک آمریکا رو می زنید.منافع مالی و شرکتهاشون و همچنین منابع کشورهای میزبان رو بزنید که واقعا بازدارندگی داشته باشه از این وضعیت خارج بشیم.
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۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۱۹ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
بیشرف یانکی مرگ برتو سگ زرد اپستینی.
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۰۵ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
مرگ بر آمریکا
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۷ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
نیروهای امریکایی و بزنیم

نه پایگاه ها خالی رو

باید از جاسوسها تو کشورا عربی استفاده کرد و محل دقیق امریکایی ها و زد
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۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۴ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
خدایا جان نتانیاهو و ترامپ را بِسِتان
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۶ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
دقیقا تو افغانستان هم همین کارو می کردید عروسی مردم رو عزا می کردید خدا لعنتتون کنه
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۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۱ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
رحم به آمریکا و اسرائیل نکنید. بزنید و پوستشان را بکنید. لعنت بر این حرامی ها
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۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۵ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
با تمام وجود میگیم مرگ بر امریکا ماکه دشمنی باهاتون نداشتیم ولی شما از اون سر دنیا اومدین برای نابودی ما ایرانیها خدا لعنتتون کنه
۷
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