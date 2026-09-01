باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان سنجش آموزش کشور با صدور اطلاعیهای اعلام کرد که اقدام اخیر دولت جنایتکار ایالات متحده آمریکا در ایجاد محدودیت و توقف ارائه خدمات مرتبط با آزمونهای بینالمللی از جمله آزمونهای TOEFL و GRE به متقاضیان ایرانی را اقدامی غیرقانونی، تبعیضآمیز و مغایر با اصول و موازین پذیرفتهشده بینالمللی در حوزه علم و آموزش میداند و آن را قویاً محکوم میکند.
بدیهی است اعمال محدودیت بر دسترسی دانشجویان، پژوهشگران و جوانان یک کشور به آزمونهای علمی و زبان، که صرفاً ابزاری برای ارزیابی توانمندیهای علمی و زبانی آنان و مسیر ورود به مراکز آموزش عالی و پژوهشی جهان در جهت خدمت به بشریت است، نمونهای آشکار از سیاسیکردن علم و آموزش و نقض حق دسترسی برابر به فرصتهای علمی است.
تحریم و محدودسازی فعالیتهای علمی و آموزشی نهتنها مغایر با ادعاهای حقوق بشری و آزادی علمی است، بلکه بیش از هر چیز دانشجویان و پژوهشگران را هدف قرار میدهد و مانعی غیرمنطقی در مسیر تعاملات علمی و دانشگاهی میان ملتها ایجاد میکند.
سازمان سنجش آموزش کشور ضمن اعلام همبستگی با متقاضیان و جوانان ایرانی که از این تصمیم متضرر شدهاند، تأکید میکند که علم، آموزش و فرصتهای علمی نباید تحت تأثیر تحریمهای یکجانبه غیر قانونی قرار گیرد و این تحریمها بار دیگر ماهیت ضد بشری دولت آمریکای متجاوز را آشکار ساخت.
این سازمان همچنین از مجامع علمی، دانشگاهی و نهادهای بینالمللی ذیربط انتظار دارد با اتخاذ موضعی مسئولانه، در برابر سیاسیسازی آموزش و اعمال محدودیتهای تبعیضآمیز علیه دانشجویان و پژوهشگران ایستادگی کرده و زمینه دسترسی برابر همه متقاضیان به فرصتهای علمی و آموزشی بینالمللی را فراهم کنند.
سازمان سنجش آموزش کشور در پایان بر استمرار حمایت از متقاضیان و تلاش برای تسهیل دسترسی آنان به فرصتهای علمی و آموزشی بینالمللی تأکید کرد.