سازمان سنجش آموزش کشور با صدور اطلاعیه‌ای اقدام دولت آمریکا در ایجاد محدودیت و توقف ارائه خدمات آزمون‌های بین‌المللی از جمله تافل TOEFL و جی‌آرای GRE به متقاضیان ایرانی را محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان سنجش آموزش کشور با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که اقدام اخیر دولت جنایتکار ایالات متحده آمریکا در ایجاد محدودیت و توقف ارائه خدمات مرتبط با آزمون‌های بین‌المللی از جمله آزمون‌های TOEFL و GRE به متقاضیان ایرانی را اقدامی غیرقانونی، تبعیض‌آمیز و مغایر با اصول و موازین پذیرفته‌شده بین‌المللی در حوزه علم و آموزش می‌داند و آن را قویاً محکوم می‌کند.

بدیهی است اعمال محدودیت بر دسترسی دانشجویان، پژوهشگران و جوانان یک کشور به آزمون‌های علمی و زبان، که صرفاً ابزاری برای ارزیابی توانمندی‌های علمی و زبانی آنان و مسیر ورود به مراکز آموزش عالی و پژوهشی جهان در جهت خدمت به بشریت است، نمونه‌ای آشکار از سیاسی‌کردن علم و آموزش و نقض حق دسترسی برابر به فرصت‌های علمی است.

تحریم و محدودسازی فعالیت‌های علمی و آموزشی نه‌تنها مغایر با ادعاهای حقوق بشری و آزادی علمی است، بلکه بیش از هر چیز دانشجویان و پژوهشگران را هدف قرار می‌دهد و مانعی غیرمنطقی در مسیر تعاملات علمی و دانشگاهی میان ملت‌ها ایجاد می‌کند.

سازمان سنجش آموزش کشور ضمن اعلام همبستگی با متقاضیان و جوانان ایرانی که از این تصمیم متضرر شده‌اند، تأکید می‌کند که علم، آموزش و فرصت‌های علمی نباید تحت تأثیر تحریم‌های یک‌جانبه غیر قانونی قرار گیرد و این تحریم‌ها بار دیگر ماهیت ضد بشری دولت آمریکای متجاوز را آشکار ساخت.

این سازمان همچنین از مجامع علمی، دانشگاهی و نهادهای بین‌المللی ذی‌ربط انتظار دارد با اتخاذ موضعی مسئولانه، در برابر سیاسی‌سازی آموزش و اعمال محدودیت‌های تبعیض‌آمیز علیه دانشجویان و پژوهشگران ایستادگی کرده و زمینه دسترسی برابر همه متقاضیان به فرصت‌های علمی و آموزشی بین‌المللی را فراهم کنند.

سازمان سنجش آموزش کشور در پایان بر استمرار حمایت از متقاضیان و تلاش برای تسهیل دسترسی آنان به فرصت‌های علمی و آموزشی بین‌المللی تأکید کرد.

برچسب ها: سازمان سنجش کشور ، آزمون تافل
خبرهای مرتبط
دفترچه انتخاب رشته آزمون کارشناسی‌ارشد سال ۱۴۰۵ منتشر شد
مهلت ثبت‌نام آزمون صلاحیت حرفه‌ای مشاوران کسب و کار سال ۱۴۰۵ تمدید شد
نتایج آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ اعلام شد/ مهلت انتخاب رشته از ۵ شهریور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اعلام رشته‌محل‌های جدید و اصلاحات دفترچه انتخاب رشته آزمون ارشد
امضای قرارداد ۱.۵ همتی برای بومی‌سازی اقلام راهبردی صنعت برق
حمله جنایتکارانه اخیر آمریکا ۱۸ شهید و ۱۴۲ زخمی برجای گذاشت
آخرین اخبار
حمله جنایتکارانه اخیر آمریکا ۱۸ شهید و ۱۴۲ زخمی برجای گذاشت
اعلام رشته‌محل‌های جدید و اصلاحات دفترچه انتخاب رشته آزمون ارشد
امضای قرارداد ۱.۵ همتی برای بومی‌سازی اقلام راهبردی صنعت برق
زمان برگزاری آزمون‌های جبرانی امتحانات نهایی دانش‌آموزان اعلام شد
اقدام جدید معاونت علمی در اینوتکس؛ راه‌اندازی پنل «نو‌شناس» برای تسریع مسیر دانش‌بنیان شدن فناوران
دولت چهاردهم به‌دنبال تکمیل زنجیره‌های فناوری در کشور است
از نمایشگاه تا قدرت فناوری؛ مأموریت جدید اینوتکس از نگاه معاون علمی رئیس‌جمهور
فناوری به مؤلفه اصلی قدرت و تاب‌آوری ملی تبدیل شده است
حضوری بودن سال تحصیلی همه دانشگاه‌ها از مهرماه
تصاویر «خیام» نقشه مناطق فاقد داده به‌روز را تکمیل می‌کند؛ پارس۲ آماده پرتاب است
پزشکی خانواده؛ مسیر حرکت به سوی نظام سلامت کارآمد/ نرخ موفقیت درمان ناباروری؛ ۲۵ تا ۴۰ درصد