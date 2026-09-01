سه شنبه های هر هفته کتابی با موضوع مختلف به مردم استان چهارمحال و بختیاری معرفی می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - کتاب ۱۸ سال غریبی زندگی نامه شهید غلامرضا معتمدی اثر مریم مشرف نویسنده استان در سال ۱۴۰۳ چاپ شده است‌.

این کتاب ۵۳ صفحه ای دارای ۳ فصل است.

در پایان کتاب تصاویری از شهید و نامه هایش به چاپ رسیده است.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: معرفی کتاب ، ایثار و شهادت
خبرهای مرتبط
معرفی کتاب اسیر شماره ۱۷۹۲۲ + فیلم
معرفی کتاب ترنم خوشبختی + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
چهارمحال و بختیاری به مرجع ملی فناوری در جنگل‌های بلوط و ماهی‌های سردابی تبدیل می‌شود
کشت ۹۰۰ هکتاری کنگر با اشتغال‌زایی ۴۷۲ نفر
آخرین اخبار
کشت ۹۰۰ هکتاری کنگر با اشتغال‌زایی ۴۷۲ نفر
چهارمحال و بختیاری به مرجع ملی فناوری در جنگل‌های بلوط و ماهی‌های سردابی تبدیل می‌شود
برق رسانی به سایت ۴۲ واحدی نهضت ملی مسکن در روستای قراب
آغاز بکار جشنواره ملی خوراک‌های سنتی و صنایع‌دستی در شهرکرد