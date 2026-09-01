مجلس نمایندگان آمریکا برای جلوگیری از تعطیلی دولت پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای، بودجه موقت را تصویب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - مجلس نمایندگان آمریکا روز ۱ سپتامبر ۲۰۲۶ با رأی قاطع ۳۷۰ موافق در برابر ۴۸ مخالف لایحه تأمین مالی موقت دولت را تصویب کرد. این لایحه بودجه فعلی دستگاه‌های فدرال را تا ۱۱ دسامبر تمدید می‌کند و برای امضا به کاخ سفید فرستاده شده است. سنا پیش‌تر، در ۸ اوت، آن را تصویب کرده بود.

بودجه فعلی در ۱ اکتبر و با آغاز سال مالی جدید منقضی می‌شد؛ لایحه مانع تعطیلی دولت در آن زمان می‌شود. کنگره هنوز هیچ‌یک از ۱۲ لایحه بودجه سالانه برای سال مالی ۲۰۲۷ را نهایی نکرده است.

دولت ترامپ از آغاز دور دوم ریاست‌جمهوری با اختلافات شدید جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها مواجه بوده و آمریکا تاکنون ۳ تعطیلی جزئی دولت، مجموعاً به مدت بی‌سابقه ۱۶۱ روز را تجربه کرده است.

این بار هر دو حزب نمی‌خواهند یک تعطیلی دیگر پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای ۳ نوامبر رخ دهد؛ به‌ویژه در شرایطی که رأی‌دهندگان از گرانی مواد غذایی و مسکن، جنگ آمریکا علیه ایران و تعرفه‌ها ناراضی هستند.

این قانون عملاً تصمیم‌گیری درباره اولویت‌های بودجه‌ای را حدود ۱۵ هفته به تعویق می‌اندازد و کنگره را در دسامبر با کار دشوار تصویب ۱۲ لایحه بودجه کامل روبه‌رو می‌کند.

بدهی ملی آمریکا نیز ماه گذشته از ۴۰ تریلیون دلار عبور کرده است و این لایحه راه‌حلی برای مشکلات مالی بلندمدت کشور ارائه نمی‌دهد.

نتیجه انتخابات ۳ نوامبر می‌تواند تعیین کند که در مذاکرات بودجه دسامبر، جمهوری‌خواهان یا دموکرات‌ها دست بالاتری داشته باشند. این رأی بیش از آنکه یک توافق بلندمدت بودجه‌ای باشد، یک راه‌حل موقت برای جلوگیری از تعطیلی دولت تا بعد از انتخابات میان‌دوره‌ای است؛ اختلافات اساسی بر سر بودجه همچنان به دسامبر موکول شده است.

منبع: رویترز

برچسب ها: بودجه آمریکا ، مجلس نمایندگان آمریکا
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