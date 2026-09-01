وزیر خارجه با اشاره به وضعیت کنونی تفاهم‌نامه اسلام‌آباد گفت: راه‌حل بسیار ساده است؛ آمریکا باید به تعهداتی که خود امضا کرده عمل کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه پس از پایان نشست سران کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای در گفت‌و‌گو با صداوسیما با اشاره به اینکه در حاشیه اجلاس‌های بین‌المللی دیدار‌های دوجانبه، فرصت مغتنمی است که کشور‌ها از آن استفاده می‌کنند؛ توضیح داد: ما نیز در این یک روز و نیم، از این فرصت به‌خوبی استفاده کردیم. زمانی که رسیدیم، ظهر دیروز بود و از ظهر دیروز تا این لحظه که حدود ساعت ۹ شب به وقت اینجا است، دیدار‌های دوجانبه به‌صورت مستمر انجام شد.

عراقچی افزود: با برخی از طرف‌ها، واقعاً فرصت برگزاری یک ملاقات نیم‌ساعته یا ۴۵ دقیقه‌ای وجود نداشت؛ بنابراین، دیدار‌ها به‌صورت حاشیه‌ای، ایستاده و در جنب جلسات کاری انجام شد. هم رئیس‌جمهور دیدار‌های رسمی و هم دیدار‌های حاشیه‌ای داشتند و بنده نیز مرتب میان وزرای امور خارجه در رفت‌وآمد بودم و مسائل موجود در روابط دوجانبه، بدون تشریفات و تعارفات، به‌سرعت مطرح و حل و فصل می‌شد. الحمدلله، گفت‌و‌گو‌های خوبی انجام شد.

تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی در بیانیه پایانی شانگهای محکوم شد

وزیر امور خارجه در ادامه گفت: بیانیه پایانی این اجلاس نسبتا طولانی است. مواضع بیان‌شده در این بیانیه، مواضع خوبی در رابطه با مسائل جهانی است. در قسمتی که به ایران مربوط می‌شود، تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی صراحتاً محکوم شده است. با مردم ایران در رابطه با جنایت‌هایی که صورت گرفته ابراز همدردی شده و به‌ویژه به شهادت رساندن مقام معظم رهبری را به صورت روشن محکوم کرده‌اند. در مجموع بیانیه خوبی بود. یکی دو کشور نیز درباره برخی موارد نقطه‌نظراتی داشتند که با آنها گفت‌و‌گو کردیم و موضوع حل و بیانیه هم صادر شد.

اگر آمریکا تعهدات خود در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد را انجام دهد، ما نیز تعهدات خود را انجام خواهیم داد

وزیر امور خارجه در ادامه خاطرنشان کرد: با چین، پاکستان، هند، ترکیه و دیگر کشورها، مسائل دوجانبه متعددی داریم که هم در حوزه اقتصادی و هم در حوزه سیاسی مطرح است. موضوع روند سیاسی موجود در خصوص یادداشت تفاهم اسلام‌آباد نیز از جمله مسائلی بود که همه درباره آن سؤال داشتند و لازم بود توضیح داده شود که چگونه آمریکا با نقض تعهدات خود، تفاهم اسلام‌آباد را به وضعیت کنونی رسانده است.

وی ادامه داد: همه کشور‌ها می‌گفتند که این یادداشت تفاهم، یک پیروزی سیاسی برای ایران بوده است؛ همان‌طور که شاهد بودید، دبیرکل سازمان ملل نیز به این موضوع اشاره کرد. طبیعی است که از نظر ما راه‌حل بسیار ساده است؛ آنها باید به تعهداتی که خودشان امضا کرده‌اند و به امضای رئیس‌جمهورشان رسیده است، عمل کنند. اگر این تعهدات را انجام دهند، ما نیز تعهدات خود را انجام خواهیم داد. این‌گونه نیست که ما اقدامی انجام دهیم، انجام داده باشیم یا بخواهیم انجام دهیم، بدون اینکه آنها به تعهدات خود عمل کنند.

رئیس دستگاه دیپلماسی افزود: این اجلاس فرصت بسیار مناسبی بود؛ هم مواضع خود را بیان کردیم، هم دیدگاه‌هایمان را توضیح دادیم و هم حقانیت خود را نشان دادیم. همچنین مسائل دوجانبه، از جمله موضوعات اقتصادی و پروژه‌هایی که با مشکل یا مانعی مواجه بودند، مرور و پیگیری شد. خوشبختانه تمایل به همکاری اقتصادی با ایران همچنان قوی است؛ علیرغم همه فشار‌های اقتصادی و همچنین فشار‌هایی که آمریکا برای جلوگیری از همکاری کشور‌ها با ایران وارد می‌کند. بیشتر گفت‌و‌گو‌های ما درباره پروژه‌هایی بود که باید اجرا شود و همکاری‌هایی که لازم است انجام گیرد و موانع آنها، از جمله مسائل مربوط به انتقال پول و انتقال کالا، برطرف شود.

ایران اراده لازم برای حل مسائل از طریق دیپلماسی را دارد

وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: اکنون، علاوه بر کشور‌های اصلی عضو سازمان، تعداد زیادی کشور نیز به‌عنوان «کشور شریک» یا «کشور طرف گفت‌و‌گو» به این سازمان اضافه شده‌اند. جلسه‌ای نیز با این کشور‌ها برگزار می‌شود که به «شانگ‌های پلاس» معروف است. ما هم در نشست اصلی شانگهای و هم در نشست شانگهای پلاس حضور داشتیم. در این نشست‌ها، سران کشور‌ها دیدگاه‌های بسیار خوبی درباره مقابله با یک‌جانبه‌گرایی مطرح کردند و بر این موضوع تأکید داشتند که کشور‌های غیرغربی باید مسیر‌های اقتصادی و سیاسی خود را در حوزه‌های مختلف، از جمله انرژی، کشاورزی و سایر بخش‌های اقتصادی، پیدا کنند و از وابستگی مطلق به جریان‌ها، نهاد‌ها و هنجار‌های ایجادشده از سوی غرب رهایی یابند.

عراقچی افزود: رئیس‌جمهور دو سخنرانی بسیار قوی در این دو نشست داشتند؛ هم در نشست سران شانگهای و هم در نشست شانگهای پلاس. ایشان دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران را درباره یک‌جانبه‌گرایی بیان کردند و درباره جنگ و جنایاتی که آمریکا و رژیم صهیونیستی مرتکب شده‌اند نیز سخن گفتند. همچنین درخصوص دیپلماسی و اراده جمهوری اسلامی ایران برای حل‌وفصل مسائل از طریق دیپلماسی، نه زور و تهاجم، تأکید کردند. البته در برابر تهاجم، فشار و حملات نیز جمهوری اسلامی ایران ساکت نخواهد نشست و به‌خوبی از خود دفاع خواهد کرد. آقای رئیس‌جمهور همچنین به موضوع لبنان و غزه اشاره کردند که از موضوعات روز جهان اسلام هستند.

گفتنی است که وزیر امور خارجه صبح روز ۹ شهریور برای شرکت در نشست سران سازمان همکاری شانگهای به همراه رئیس‌جمهور عازم بیشکک پایتخت قرقیزستان شد. بیست و ششمین اجلاس سران کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای نهم و دهم شهریور امسال در شهر بیشکک قرقیزستان – رئیس دوره‌ای این سازمان در سال ۲۰۲۶- برگزار شد. شعار این اجلاس، ۲۵ سال سازمان همکاری شانگهای: با هم برای صلح، توسعه و رفاه پایدار» بود. مسعود پزشکیان رئیس جمهور هم که به منظور شرکت و سخنرانی در اجلاس سران کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای و شانگهای پلاس به قرقیزستان سفر کرده بود، شامگاه سه‌شنبه ۱۰ شهریور با بدرقه معاون رئیس کابینه قرقیزستان، بیشکک را به مقصد تهران ترک کرد.

منبع: ایرنا

برچسب ها: سید عباس عراقچی ، تحولات منطقه ، سازمان همکاری شانگهای
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۲ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
وقتی ترامپ چند بار و اخیراً رسماً میگه تفاهمنامه هیچ ارزشی ندارد ...چرا شماهنوز به این کاغذ پاره چسبیدید؟؟؟؟
خجالت بکشید لطفا
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۳۶ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
این تفاهم نامه را پاره پاره کنید و بسوزانید. آمریکا جز به نابودی ما فکر نمی کند
۰
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۳ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
ایران متأسفانه باز هم و دو باره مذاکره با خیانتکاران جنگی ادامه داده است چرا؟! ترامپ نیاید زنده بماند، نتانیاهو نیاید زنده بماند، شیطان بزرگ باید از منطقه برود غده سرطانی باید از صفحه روزگار محود شود
۱
۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۵ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
شنیده شدن صدای انفجار در اردن و اصابت موشک به پایگاه آمریکا
۰
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۱ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
۲ شهید و ۲۰ زخمی در حمله آمریکا به مراسم عروسی در کوهستک
۰
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۹ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
اعتراف ترامپ: توافق با ایران بی ارزش است
۰
۱۱
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